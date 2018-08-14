Amerika’dan Tonla Dolar Getirdi, Türkiye’de Bozduracak

Bütün Mal Varlığımı TL’ye Çevireceğim

Bizim Ülkemize Dünya Hayran

İsterlerse Beni Vatandaşlıktan Atsınlar

Amerika’da ailesiyle beraber yaşayan bir kadın, sosyal medyada gündeme oturdu. İsmini bilmediğimiz kadın Amerika’dan getirdiği tüm parasını Türkiye’de bozduracağını ifade ederek, Türkiye’nin girdiği ekonomik sorunlardan en kısa zamanda çıkacağını ifade ederek destekte bulundu.Masanın üzerine serdiği dolarların önünde konuşayaz başlayan kadın, pasaportunu da göstererek, izleyenlerden kendilerine inanmasını sağlamak istedi. Üzerine aldığı Türk Bayrağı ile konuşma yapan kadın, Türkiye’ye yapılanı bu şekilde protesto ettiğini açıklayarak şunları ifade etti,“Ülkemizin üzerine oynana bu ekonomik savaş oyununa destek için 2 yavrumu Amerika’da bırakıp, Ayın 10’unca girişimi ülkeye yaptım. Yarın bütün mal varlığımı dolar olarak getirip ülkemin en değerli Türk Lirasına çevireceğim.”Ülkenin haksız bir oyunla cebelleştiğini ifade eden kadın, “Bizim ülkemize dünya hayran. Kimse belimizi bükemeyecek. Birlikte olalım, güçlü olalım, sabredelim. Bu sıkıntılarımız bir gün geçecek. Bir hasta bile 2 – 3 senede iyileşebiliyor. Biz dünyaya onurumuzu, şerefimizi, haysiyetimizi gösterdik.”Amerika’dan gelen kadın sözlerine şöyle devam etti, “Bu dünya üzerinde bizim ülkemiz kadar değerli bir millet, bizim bayrağımız kadar da şerefli bir bayrak daha tanımıyorum. İsterlerse beni vatandaşlıktan atsınlar. Benim şerefli ülkem var, o bana Türk vatandaşlığı veriri ve bana sahip çıkar” ifadelerini kullandı