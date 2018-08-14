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Bu haber 14 Ağustos 2018 08:31:51 Tarihinde eklenmiştir.

Koreli Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yüzlerce hacı adayı teşrik tekbirleri ile kutsal topraklara yolcu edildi.

Koreli Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Dünyadadan milyonlarca Müslümanın hac vazifesini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tutuyor. Bunlardan bir tanesi de Güney Kore’de yaşayan Müslümanlar oldu.
 

Teşrik Tekbiri İle Yürüdüler

Gruplar halinde birlesen hacı adayları Suel sokaklarından havaalanına kadar teşrik tekbirleri ile yürüdüler. Dini görüşe saygının yüksek olduğunu gördüğümüz Güney Kore’de Müslümanların yürüyüşü ve tekbirleri sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı.
 
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