Koreli Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Teşrik Tekbiri İle Yürüdüler

Dünyadadan milyonlarca Müslümanın hac vazifesini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tutuyor. Bunlardan bir tanesi de Güney Kore’de yaşayan Müslümanlar oldu.Gruplar halinde birlesen hacı adayları Suel sokaklarından havaalanına kadar teşrik tekbirleri ile yürüdüler. Dini görüşe saygının yüksek olduğunu gördüğümüz Güney Kore’de Müslümanların yürüyüşü ve tekbirleri sırasında herhangi bir arbede yaşanmadı.