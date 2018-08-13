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Bu haber 13 Ağustos 2018 19:44:46 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesi Türkiye 8.'si oldu

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ÖSYM tarafından açıklanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi raporuna göre, Türkiye’deki en başarılı 10 üniversite arasında yer aldı.

Harran Üniversitesi Türkiye 8.'si oldu

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ÖSYM tarafından açıklanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) raporuna göre, Türkiye’deki en başarılı 10 üniversite arasında yer almayı başardı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testini (ÖABT) konu alan bir değerlendirme raporu hazırladı. Bu yıl sekizincisi yayınlanan raporda, ÖABT baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre Harran Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği programına sahip 79 üniversite arasından ilk 10’a girerek 8. sırada yer aldı.

Aldıkları başarıyla gurur duyduklarını söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Üniversitemiz, Sınıf Öğretmenliği branşında ilk sıralarda yer alarak eğitim alanında bir başarısını daha ortaya koymuştur.  Dünyanın ilk üniversitesini layık olduğu seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Bilimi her şeyin önünde tutarak ilerliyoruz. Kazanılan bu başarıdan ötürü eğitim kadromuzu yürekten kutluyorum. İnşallah birlikte daha büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Öğretmen atamalarında 16 alanda kullanılan ÖABT; KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri puanları ile birlikte adayların KPSS121 puanlarının hesaplanmasında etkili oluyor. 2017 yılında ÖABT’ne katılıp sınavı geçerli sayılan aday sayısı 260 bin 805 olarak açıklandı. Sınava en yüksek katılım Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında yapılırken, en düşük katılım Fizik Öğretmenliği alanında oldu. Adayların yüzde 69’u kadın, yüzde 31’i ise erkeklerden oluştu.

ÖSYM tarafından yayınlanan raporda üniversitelerin; ilgili alanlarda sınava giren mezun sayıları, adayların genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri puanları, ÖABT puanı ve KPSS121 puanlarına yer verildi.
Sınıf Öğretmenliği Bazında;
Sıra     Üniversite Aday Sayısı     ÖABT           KPSS121
1 Ege Üniversitesi  107 27,18 72,57
2 Erciyes Üniversitesi 135 26,94 72,10
3 Anadolu Üniversitesi 235 25,20 70,60
4 Dokuz Eylül Üniversitesi 306 25,63 70,33
5 Marmara Üniversitesi 322 25,31 70,32
6 Necmettin Erbakan Üniversitesi     393 25,48 70,17
7 Ankara Üniversitesi 165 25,45 69,89
8 Harran Üniversitesi  127 25,29 69,84
9 Kocaeli Üniversitesi  162 25,02 69,64
10 Mersin Üniversitesi 217 24,83 69,59
 
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