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Bu haber 13 Ağustos 2018 18:05:14 Tarihinde eklenmiştir.

Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Kuruldu!

HARUZEM, Türk Dilli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı dil derslerini verirken, bir yandan araştırma ve geliştirme merkezini kurmaya devam ediyor.

Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Kuruldu!

Harran Üniversitesinde yürütülmekte olan internet destekli öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlaması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmak amacıyla 2015 yılında kurulan Harran Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma ve Geliştirme Merkezi (HARUZEM)  2017-2018 Eğitim Öğretim Yıllarında Türk Dilli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı dil derslerini vermeye devam ederken, bir yandan araştırma ve geliştirme merkezini kurmaya ve yeniliklere imza atmaya devam ediyor.


Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Özel Sektör ve Devlet Sektöründeki Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Araştırma ve Eğitim Olanaklarının Güçlendirilmesi" ve HÜBAK tarafından desteklenen " Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Tasarlanması ve Gerçekleştirimi" olarak adlandırılan projelerde baş araştırmacı olarak çalışan Uzaktan Eğitim Uygualama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dursun AKASLAN'ın uzun süren çalışmaları neticesinde HARUZEM bünyesinde ilk ar-ge laboratuvarı sanal gerçeklik üzerine kuruldu.
Şekil 1. Sanal Gerçeklik Gözlükleri

Rektörlük binası karşısındaki Eski İlahiyat binasının üst katında Müdür Öğr.Üyesi Dr Dursun AKASLAN ile bir mühendis, bir tekniker ve bir yüksek lisans öğrencisi ve stajyer öğrencilerle ARGE faaliyetlerine başlayan HARUZEM hem kablolu hem de kablosuz olarak çalışabilen sanal gerçeklik gözlükleri için Harran Üniversitesine ait uygulamalara odaklanmaktadır. 
Şekil 2. Kablolu Sanal Gerçeklik Gözlüğü Kullanımı
 
Sanal gerçeklik laboratuvarında bulunanan kablolu sanal gerçeklik gözlüklerinin çalıştırılabilmesi ve yüksek başarımlı uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için 4x NVIDIA Geforce Titan Black ile destekli ve İntel i7'nin en yüksek işlemcisi ile yüksek başarımlı bir sunucu oluşturuldu.

Şekil 3. Yüksek Başarımlı Hesaplama Sunucusu
 
HARUZEM bünyesinde kurulan Ar-Ge laboratuvarmız ile Unity ile hem 2 Boyutlu hem de 3 Boyutlu eğitimsel oyunların ve uygulamaların geliştirilmesi sağlanabilmektedir.  İŞ bu ar-ge laboratuvarmız sayesinde başarılı lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri sağlanmakta, Harran Üniversitesine ait özgün ve patentli yazılım ve donanımsal uygulamaların yapılması hedeflenmekte ve GAP bölgemizin gelişimine katkıda bulunulmasının sağlanıllması amaçlanmaktadır. 

Şekil 4. Unity ile 2B ve 3B Oyun Geliştirme
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