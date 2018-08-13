Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Kuruldu!

. Sanal Gerçeklik Gözlükleri

Harran Üniversitesinde yürütülmekte olan internet destekli öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlaması ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmak amacıyla 2015 yılında kurulan Harran Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma ve Geliştirme Merkezi (HARUZEM) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yıllarında Türk Dilli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı dil derslerini vermeye devam ederken, bir yandan araştırma ve geliştirme merkezini kurmaya ve yeniliklere imza atmaya devam ediyor.Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Özel Sektör ve Devlet Sektöründeki Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Araştırma ve Eğitim Olanaklarının Güçlendirilmesi" ve HÜBAK tarafından desteklenen " Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Tasarlanması ve Gerçekleştirimi" olarak adlandırılan projelerde baş araştırmacı olarak çalışan Uzaktan Eğitim Uygualama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dursun AKASLAN'ın uzun süren çalışmaları neticesinde HARUZEM bünyesinde ilk ar-ge laboratuvarı sanal gerçeklik üzerine kuruldu.