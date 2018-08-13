Güvenç’ten İlginç Dolar Duası!

Bu haber 13 Ağustos 2018 17:10:25 Tarihinde eklenmiştir.

Dövizdeki tırmanış üzerine, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç sosyal medya hesabından dikkat çeken mesajlar paylaştı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı da olan AK Parti’li Güvenç, döviz artışına karşı ettiği duayı Twitter hesabından paylaştı.

“Şimdi duanın tam zamanı” diye mesajlarına başlayan AK Parti’li Güvenç, “Benim şu vakitte duam ise:Yarab içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri cezalandırma bunca verilen emekler ve mazlumlar hürmetine bizlere yardım et..” ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti’li vekil Celalettin Güvenç’in mesajları: