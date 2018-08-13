Tatlıses: Yedi Tane Çocuğum Var Sekizinciyi Bekliyorum

Kanal D'nin yeni sohbet programı '4 Kadın Zamanı' bugün ilk bölümü ile ekrana geldi. Seda Akgül, Hande Ataizi, Eylül Öztürk ve Derya Tuna'nın yer aldığı programa İbrahim Tatlıses telefonla bağlandıEski eşi Derya Tuna'nın her zaman yanında olduğunu belirten İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı.Oğlu İdo hakkında da konuşan İbrahim Tatlıses şunları söyledi: ''İdo çok kibar ve delikanlıdır ama yeri geldiği zaman çok serttir. Bana bile kafa tuttuğu zamanlar oluyor.''''Ben ona insanların önünde eğilme diyorum. O bana 'yok baba o büyük, ayıp olur' diyor. Bunu ben de Derya Tuna da öğretmedi. Kendi kendine yaptığı bir davranış. Çok saygılı bir çocuk.''''Yedi tane çocuğum var sekizinciyi bekliyorum. Şu an yok ama gelebilir. Her an her saniye olabilir... Elif Ada ile çocuk defterini kapatmadım. Yeni bir çocuğum daha olabilir.''