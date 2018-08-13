Urfa’da Feci Kaza, İki Otomobil, Bir Motosiklet…!

Şanlıurfa’da, 2 Otomobil ve Bir Motosikletin Karıştığı Kazada, Ortalık Kan Gölüne Döndü. Öğlen Saatlerinde Meydana Gelen Kazada, 6 Kişi Çeşitli Yerlerinden Yaralandı.Kaza, Öğlen Saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Meydana Geldi. Alınan Bilgiye GöreKaza, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunda Suruç İlçesine Yakın Bir Mevkide Meydana Geldi. İddialara Göre, Reşit K. Hâkimiyetindeki 27 Y 9129 Plakalı Araç İle Ahmet A. Hâkimiyetinde Olan Araç Kafa Kafaya Çarpıştı. Çarpışmanın Etkisiyle Kontrolden Çıkan Araçlardan Biri, Salih E. Hâkimiyetindeki Motosiklet İle Çarpıştı. Kazada 6 Kişi Yaralandı.Yaralılar, Olay Yerine Çağrılan Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine Kaldırıldı.Kaza İle İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.