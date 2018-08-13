Urfaspor Maçı Yarıda Kaldı

Urfasporlu Futbolculara Sert Müdahale

Takım Halinde İtiraz Edildi

Maç başlar başlamaz Düzcesporlu 3-4 oyuncu ve teknik direktörü agresif tavırlar ve sert müdahalelerle ortamı gerdiler.Maçın ilk yarısı Benhur Keser’e 2 defa sert müdahalelerde bulunan Düzcesporlu futbolcular, maçın 2. yarısında bu kez Cebrail Kareyel’e çift dalarak oyuncunun futbol hayatını bitirecek harekette bulundular.Bu duruma takım hâlinde itiraz edilmesi üzerine Gebzespor Teknik Direktörü olayı yatıştırıp oyuncuları sakinleştirmek yerine o da agresif tavırlar ve küfürler savurunca saha bir anda karıştı ve maç yarıda kaldı.