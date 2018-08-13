Tatlıses’in Deryası Kimdir?, Gülüm Benim!

DERYA TUNA KİMDİR?

Sinema oyuncusu Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ile yaşadığı uzun soluklu ilişki ile sonrası sanat hayatına ara vermişti. Ünlü isim bugünlerde yeniden televizyon ekranlarında... Şarkıcı İdo Tatlıses'in annesi olan Derya Tuna hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna bugünlerde öz geçmişi merak edilen ünlüler arasında. Ünlü ismin kaç yaşında olduğu da en çok merak edilenlerden biri. İşte Derya Tuna’nın hayatına dair notlar…1965 yılında dünyaya gelen Derya Tuna’nın 4 kız, 1 erkek kardeşi vardır. İbrahim Tatlıses ile olan uzun soluklu birlikteliği ile tanınan Derya Tuna, Tatlıses ile tanıştığında uvertür olarak Yenikapı’daki gazinolarda şarkı söylüyordu. İbrahim Tatlıses,1983’te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna’yla ilişkisinden “İdo” (İbrahim) adında bir oğlu oldu.İbrahim Tatlıses ile ilişkisi başlayınca sahne hayatına son verip iki filmde daha rol aldı. Derya Tuna 1983 yılında ‘Günah’, 85’te ‘Yalnızım’ ve 87’de ‘Gülüm Benim’ filmlerinde İbrahim Tatlıses’in karşısında yer aldı. Derya Tuna bugünlerde Kanal D’de yayınlanan “4 Kadın Zamanı” isimli programla ekranlarda.