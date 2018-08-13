Urfalılar Müjde! Şehrin Merkezinde Bulunan Tugay İçin Karar Verildi

Millet Bahçesi Yapılacak

Karar Oy Birliği İle Kabul Edildi

Çalışmalar Sözleşmeye Bağlandı

Büyükşehir Belediye Meclisi bugün yapılan meclis toplantısında Urfalıları sevindirecek önemli bir karara imza attı. 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının taşınma kararının alınması Urfalılara rahat nefes aldırdı.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantı tugayın yeriyle ilgili ilk adımlar atıldı. Şehrin merkezinde yer alan tugay taşınıp yerine millet bahçesi yapılacağı haberi verildi.Toplantının ilk gündem maddesi, tugayın kullanımda olan arazinin devri için, protokol yapma yetkisinin verilmesi oldu. Karar karar oy birliği ile kabul edildi.Konuya dair açıklama yapan Nihat Çiftçi, kararın önemli olduğunu belirterek sürecin nasıl işleyeceğini açıkladı.Çiftçi, "20. Zırhlı Tugay’ını artık şehir merkezinden taşınması üzerine bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları sözleşmeye bağlamak, yeni tugay alanının planları orada ki özel mülkiyetlerin sorunları çözmek için yetki aldık. Bu yetkiden dolayı bir kere Büyükşehir Belediye Meclisimize teşekkür ediyorum. AK Parti grubu olarak daha önce Tugay’ın taşınması bir taahhüt olarak verilmiş durumdaydı. Bugün ki meclisimiz tüm grupları ile birlikte ortak bir kararımızdır. Oy birliği ile bu karar alınmış oldu. Ben tüm meclis üyelerimize teker teker teşekkür ediyorum, çünkü önemliydi. Şanlıurfa’nın gelişimine, geleceğine, yeşil alanına, yaşamına katkı verebilecek bu projenin başlangıcı için meclisimizi bir bütün olarak davranması anlamlıydı.” İfadelerini kullandı.