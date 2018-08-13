Erdoğan’dan Sanayicilere Uyarı, Uygulamak Zorunda Kalırım

Yerli ve Milli Değilse, Bedelini ÖdersinizErdoğan, Türkiye ekonomisinin 15-16 yıl öncesine göre daha dinamik ve güçlü olduğunu belirterek, kimsenin karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getirdi.
Erdoğan, "Trabzonlu kardeşlerim asla yeise, karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın bugün 16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisinin parametreleri, 15-16 yıl öncesinin parametreleriyle karşılaştırılamayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum, mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş! Depolarda istiflemek, ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek zorunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihanet-i vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak içi ürettin. Şimdi ne yapıyorsun, sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin" diye konuştu.
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