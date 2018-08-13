Erdoğan’dan Sanayicilere Uyarı, Uygulamak Zorunda Kalırım

Yerli ve Milli Değilse, Bedelini Ödersiniz

Bir otelde düzenlenen ‘İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' toplantısında konuşan Erdoğan, "Milletimiz müsterih olsun, vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun ama özellikle sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık, bittik işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir, sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi halde biz de, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım, bunu da böyle bilesiniz." dedi.Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 15-16 yıl öncesine göre daha dinamik ve güçlü olduğunu belirterek, kimsenin karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini dile getirdi.Erdoğan, "Trabzonlu kardeşlerim asla yeise, karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın bugün 16 yıl öncesine göre her açıdan güçlü, ekonomisi çok daha dinamik bir Türkiye var. Türk ekonomisinin parametreleri, 15-16 yıl öncesinin parametreleriyle karşılaştırılamayacak kadar düzgündür, sağlamdır. Bazı haberler alıyorum, mallarını satmıyorlar. Ne demek mallarını satmıyorsun? Satacaksın arkadaş! Depolarda istiflemek, ne demek o? Satacaksın. Satmadın, onun da bedelini ödemek zorunda kalırsın. Çünkü ben bunu bir ihanet-i vataniye olarak görüyorum. Sen bunları niye ürettin? Satmak içi ürettin. Şimdi ne yapıyorsun, sen de mi birilerine hizmet etmenin gayreti içerisindesin? Bize milli lazım, milli. Bize yerli lazım, yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin" diye konuştu.