Urfa’da Vatandaşa Verilen Ekmek Şaşırttı

Açık ekmekte Şekil Yok

Her Önüne Gelen Fırıncı Olamaz

Lezzet diyarı Şanlıurfa’da yapılan onca yemeğin ekmeksiz yenildiği düşünülemez. Özellikle kebap, ciğer gibi lezzetlerin yanında sıkça tüketilen Urfa ekmeğinin son hali vatandaşların şikâyetlerine sebep oldu.Bit vatandaş fırından aldığı ekmeği açtığında hayret etti. Ekmeğin şekilsiz olduğunu gören vatandaş “Urfalı fırıncının çıkardığı açık ekmeğe bakın. Urfa’da ustalık bitmiş. Denetim yok” yorumunda bulundu.Urfa’da fırınların denetimlerinin artması gerektiğini açıkça gösteren bu fotoğrafta, “her önüne gelen ekmek ustası olamaz” dedirtti. Vatandaşlar Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet emin Karaatlı’nın fırınlarda çıkan ekmeği incelemesi için göreve davet etti. vatandaşlar “Eleştirdiğimiz ekmeğin şekli değil. Fırınlarda bulunan ve kendini usta sanan insanların zıvanadan çıkmasıdır. Göz var hizam var bir ekmek bu şekilde mi yapılır?” ifadelerini kullandu