Suruç Mezarlığında Su Kıtlığı Yaşanıyor

Ziyaretçiler Su Getirmeyi Unutuyor



Kabre Neden Ağaç Dikilir?

Mezarlıklar Kurban Bayramında Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Suruç mezarlığında kabirlerin sulanması için bir çeşme bulunmaması vatandaşların sıkıntı yaşamasına sebep oluyor.Ölülerini ziyaret eden vatandaşlar mezarları sulamak için yanlarında su getirmeyi hatırlamayarak, ölülerinin mezarlarını sulamadan mezarlıktan ayrılıyorlar.Suruçlu vatandaşlar kabir sulaması yapamadığı için yetkililerin konuya el atmasını talep ederken, kabir neden sulanır olayını dinimiz gereği şu şekilde açıklayabiliriz; “Kabre ağaç dikmek sevaptır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair rivayetler vardır. Bu nedenle kabirlerin üzerine dikilen ağaçların yaptıkları zikirler, tasbihler ve ondan istifade eden canlılar, o kabirde yatanın defterine yazılır ve onu dikene sevap kazandırır. Dikilen bu ağacın mutlaka şu veya bu ağaç olması şart değildir. Ancak meyveli ya da uzun ömürlü olması iyi olur. Ayrıca kabrin üzerine dikmek en güzeli olmakla beraber yanına dikilmesinin de bir sakıncası yoktur.Kabre su dökülerek otların ve tohumların çаbucаk yeşillenmesini istemek ve yeşilliklerin ömrünün uzun olmasını sağlamak amacıyla su bulma zorluğu yaşayan Suruçlular mezarlığa su ulaştırılması için yetkililerden yardım talep ediyor. Vatandaşlar özellikle bayramlarda daha da sık ziyaret edilen mezarlıklar, önümüzdeki kurban bayramı için de ziyaretçi akınına uğrayacağı için bir an önce halledilmesi gereken konular arasında yer verilmesini istiyor.