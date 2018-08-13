Lüks Konvoyu Eleştirenlere Cübbeli’den Cevap, tenekeyle Mi Gideceklerdi

En iyi deveyi almıyor muydu Sahabe-i Kiram?

Ben Mercedes’e Şimdi Binmiyorum Ki

Geçtiğimiz günlerde Menzil tarikatı liderinin de içinde olduğu lüks araçlardan oluşan uzun konvoyun görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım gündeme düşerken eleştirilerin de ardı arkası kesilmedi.Cübbeli Ahmet Hoca da, Menzil tarikatı liderinin içinde yer aldığı ve lüks araçlardan oluşan konvoyu eleştirenlere tepki gösterdi.Cumhuriyet'in haberine göre Cübbeli Ahmet Hoca, dün yayımlanan konuşmasında, “Yok Mercedes’e binmiş, cipe binmiş… Şerefsizler! Adam nereye bindi, indi sana ne. Hoca efendiler, misafir gidiyor, arabası varmış, varsa var. Senden para mı aldı? Devletin vergisiyle mi alıyor ya? Adam sağlam bir arabaya binebilir. İyi bir ata binmiyor muydu Sahabe-i Kiram? En iyi deveyi almıyor muydu Sahabe-i Kiram? Yola gidiyor kardeşim, tenekeyle mi gidecek?” ifadelerini kullandı.Daha önce de Cübbeli Ahmet Hoca, Mercedes 600'e bindiği için yapılan eleştirilere, "Ben Mercedes'e yeni binmiyorum ki. 15 yaşındayken babam altıma Mercedes çekti, emrime şoför verdi. Ben cami cami gezip vaaz ediyordum" diyerek kendini savunmuştu savunmuştu.