Bu Biberi Kızartırsan Yemek, Çiğ yersen Meyve Oluyor

Mor Biber Nerede Üretiliyor?

Mor (Siyah) Macar Biberinin Faydaları Nelerdir?

İsot diyarı Urfa’da pek rastlanılmayan, özellikle yurt dışında fazlasıyla tüketilen bir biber de Mor Macar Biberidir.Son zamanlarda ismini çok duymaya başladığımız mor biber Fethiye Mersin arası üretilmekte ve yurt dışından inanılmaz derecede talep edilmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek tescilli ürünü olan mor sivri biber bütün dünyaya yakın zamanda tanıtılacak gibi görünüyor.Faydaları saymakla bitmeyen Mor Macar Biberi;-Diğer biber türlerine göre çok daha fazla C vitaminine sahiptir. Aynı zamanda mor biber diğer biberlere göre çok daha fazla antioksidan özelliği taşımaktadır.-Kan şekerinin kontrol edilmesine yardımcı olabilir.-Cildin hızlı yaşlanmasına engel olur, cilt hücrelerini besler.-Diğer biber türlerinde olduğu gibi mor biber genel sağlık ve sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır.-Prostat ve rahim kanserine yakalanma riskini azaltan mor biber, aynı zamanda bağırsakların temizlenmesini de sağlayabilir.-Kalp sağlığına faydalıdır. Damarlarda plakların oluşmasına engel olabilir. Böylece, kan akışının sağlıklı devam etmesini sağlar ve kalbin yorulmasına engel olur.