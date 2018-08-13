Başkan Peltek İsot Üreticileri’nin Taleplerini Dinledi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Polat’ı ziyaret ederek, üreticilerin sorunları, talepleri ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleşen ziyaret programında, ŞİKOP Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Polat’ı ziyaret eden ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Bekir Polat ile üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu. Başkan İ.Halil Peltek Yaklaşık 80 üyesi bulunan ve Şanlıurfa İsotunun yaklaşık %80'ini üreten ŞİKOP hakkında Kooperatif Başkanı Bekir Polat’tan bilgi aldı.

Üreticinin sorunlarının çözümü için destek vereceklerini dile getiren Başkan İ. Halil Peltek, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "İsot Şanlıurfa'nın en önemli marka değerlerinden birisidir. Şanlıurfa ile özdeşleşen İsot, ilimizde önemli miktarda üretilmekte ve başka şehirlere de pazarlanmaktadır. Dolayısıyla ilimizin önemli gelir kaynaklarından olan isotun tarladaki üretiminden paketleme aşamasına hatta satışına kadar ŞUTSO olarak elimizden gelen desteği vermek görevimizdir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve ŞUTSO'nun desteğinin kendilerine güç verdiğini dile getiren ŞİKOP Başkanı Bekir Polat ise “Şanlıurfa denince akla gelen ve üretim aşamasında binlerce insanın ekmek yediği Şanlıurfa İsotu'nun, daha sağlıklı ortamlarda üretilmesi için yıllardır mücadele veriyoruz. Özellikle güneşte kurutma alanlarının tahsisi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yıllardır dile getirdiğimiz sorunların çözümü, üretim ve ihracatımızın artması, daha çok insanın bu alanda istihdam edilmesi kooperatifimizin en büyük misyonunu oluşturmaktadır. Bu anlamda ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İ. Halil Peltek'in ziyareti ve desteği bizim için büyük bir güç kaynağı oldu. Kooperatif olarak, üretim kapasitemizin arttırılması ve şartların daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda birçok yerel yöneticiyle görüşmelerde bulunduk. İnşallah, verilen desteklerle ilimizin bu önemli gelir kaynağının üretimini daha iyi şartlarda gerçekleştiririz” dedi.

Konuşmaların ardından ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil Peltek isot üretiminde çalışan vatandaşlar ile bir araya geldi.