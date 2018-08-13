Katar’da Türkiye’ye Destek, Dolar Bozdurup TL Aldılar

Türkler Bizim İçin Çok Değerli

Doların Yükselmesinden Sonra Araplardan Büyük Destek

ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararına Araplar sessiz kalmadı. Önemli isimler sosyal medya hesaplarından destek açıklamalarında bulunurken, birçok isim de dözvizleri bozdurup Türk Lirası alrak desteklerini gösterdi.Al Jazeera televizyonun Cezayir asıllı haber spikeri Ania El Afandi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkçe bir mesaj paylaşarak, "Türk lirasının dolara karşı değer kaybetmesine sevinen siyonist Araplara iki çift sözüm var... Türk lirası dolara karşı değersiz olabilir ama Türkler, bizlerde ve vatanlarında çok değerliler" dedi.Doların yükselmesiyle beraber, birçok ülke sevinirken, duruma üzülüp destek olmak isteyenlerin sayısı da bir o kadar fazla. Bunlardan biri de twitter’da Abufares isimli bir kullanıcı oldu. @abufares_qatar isimli kullanıcı, dövizleri bozup yerine aldığı Türk Liralarının fotoğraflarını çekip sosyal medyada desteğini gösterdi.