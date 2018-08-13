Suruçlu Çiftçiler Mağdur, Yetersiz Su Pamukların Kuruttu

DSİ Çözüm Üretmedi

Pamuklar Susuzluktan Kuruyor

Suruçlu çiftçiler, pamukları susuzluktan kurudu diye mağdur oldular. DSİ’nin R2 ve R5 sulama kanallarındaki suyun seviyesi ekinleri sulamaya yetmiyor.Durumu DSİ yetkililerine bildirdikleri ifade eden Muhtar Hüseyin Gündoğdu, yetkililerin çözüm üretmediğini ifade etti. Çiftçiler olarak çok mağduruz diyen Gündoğdu, yol kenarına yerleştirdiği bir masada pankartlarla beraber sesini duyurmaya çalıştı.Sesini duyurmak isteyen muhtar Gündoğdu mağduriyetlerini şu şekilde açıkladı;“Değerli yetkililer, Suruç sulama suyu R2 ve R5 hatlar kısmında şu an çok yetersiz. Pamuklar susuzluktan kuruyor. DSİ yetkilileri bir çözüm üretmedi. Biz çiftçiler olarak mağduruz. Su mağduriyetimizi giderilmesi için sosyal medya aracılıyla başta Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız, Valimiz Abdullah Erin’den arzu ve su talebimize gerekli katkı ve yardımın yapılmasını saygıyla arz ediyoruz.”