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Bu haber 13 Ağustos 2018 13:35:39 Tarihinde eklenmiştir.

Suruçlu Çiftçiler Mağdur, Yetersiz Su Pamukların Kuruttu

Suruçlu çiftçiler perişan… Kanallara suyun verilmemesi ekinlerin kurumasına sebep olurken, Suruçlu çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.

Suruçlu Çiftçiler Mağdur, Yetersiz Su Pamukların Kuruttu

Suruçlu çiftçiler, pamukları susuzluktan kurudu diye mağdur oldular. DSİ’nin R2 ve R5 sulama kanallarındaki suyun seviyesi ekinleri sulamaya yetmiyor.

 

DSİ Çözüm Üretmedi

Durumu DSİ yetkililerine bildirdikleri ifade eden Muhtar Hüseyin Gündoğdu, yetkililerin çözüm üretmediğini ifade etti. Çiftçiler olarak çok mağduruz diyen Gündoğdu, yol kenarına yerleştirdiği bir masada pankartlarla beraber sesini duyurmaya çalıştı.

 

Pamuklar Susuzluktan Kuruyor

Sesini duyurmak isteyen muhtar Gündoğdu mağduriyetlerini şu şekilde açıkladı;

“Değerli yetkililer, Suruç sulama suyu R2 ve R5 hatlar kısmında şu an çok yetersiz. Pamuklar susuzluktan kuruyor. DSİ yetkilileri bir çözüm üretmedi. Biz çiftçiler olarak mağduruz. Su mağduriyetimizi giderilmesi için sosyal medya aracılıyla başta Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız, Valimiz Abdullah Erin’den arzu ve su talebimize gerekli katkı ve yardımın yapılmasını saygıyla arz ediyoruz.”
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Suruçlu Çiftçiler Mağdur, Yetersiz Su Pamukların Kuruttu
Suruçlu Çiftçiler Mağdur, Yetersiz Su Pamukların Kuruttu
Suruçlu çiftçiler perişan… Kanallara suyun verilmemesi ekinlerin kurumasına sebep olurken, Suruçlu çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.
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