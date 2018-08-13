Birecik’te Çöplerin toplanmasını İsteyen Halk, Belediyeye Yalvarıyor

Çöpleri Toplansın Diye Belediyeyi Aradılar

Birecik’te Çöpler Toplanmıyor

Birecik Belediyesi’ni Şikâyet Edecekler

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çöp konteynerleri dolup taştığı halde toplanmıyor. Pislik içinde yüzen mahallelerde yaşayanlar kokudan çok rahatsız olduklarını ifade ederek çöplerinin toplanmasını bekliyor.Günlerdir belediye tarafından çöplerin toplanmadığından şikâyetçi olan vatandaşlar, son çare olarak Birecik Belediyesi’ni arayıp, çöplerin toplanmasını talep ettiler. Durumdan dert yakınan vatandaşlar, “Hizmet vermesi gereken Birecik Belediyesi, vatandaşların talepleriyle çöpleri topluyorsa bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok artık” dedi.Çöplerin toplanmamasından dert yakınan mahalle sakinleri, “Günlerdir çöğler toplanmıyor. Çöp konteynerleri dolup taştığı için çöplerimizi duvar kenarlarına koymak zorunda kalıyoruz. Bu da kötü koku yapıyor. Kokunun yanında sinekle dolan mahallemiz de nefes almak imkânsız hale geliyor” ifadelerini kullandı.Birecik Belediyesi’nin işini yapmadığını, denetlemelerin olmamasından dolayı çöplerin toplanmadığını ifade eden mahalle sakinleri, durumun çözüme kavuşması için gerekli mercilere şikâyetlerde bulunacaklarını söyledi.