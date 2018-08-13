Urfa’da Korkunç Olay, Traktör 3 Kişiyle Beraber Kanala Düştü

Kanala Atlamak İsteyen Vatandaşlar Felaketten Döndü

Olayda Can kaybı Yaşanmadı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde meydana geldiği tahmin edilen olayda, bir vatandaş traktöre bağladığı kepçe aletinin üstüne çıkardığı 3 kişiyi, aracı hareket ettirerek kanala atmayı planlıyordu.Kanalın kenarında kepçeyi hareket ettirmek isterken kanala düşen traktör 3 cana mal oluyordu. Kepçenin üstünde olan 3 kişinin kanala düşemeyeceklerini anlaması üzerine kendilerini kanal dışına atması saniye saniye kameralara yansıdı.Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkilere neden olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken, kişilerde yaralanmalara sebep oldu.