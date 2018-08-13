Cinnet Geçiren Baba, Eşini ve Kızını Boğarak Öldürdü

Anne, Baba ve kardeşinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda cinnet geçiren adam eşini ve kızını boğarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.Ali Arslan isimli şahıs işlerinin kötü gitmesinden dolayı geçirdiği cinnet sonucu kendisiyle beraber 3 cana kıydı. O sırada evde olamayan 18 yaşındaki oğlu, eve girdiğinde cansız bedenleri görünce durumu polise bildirdi. Sağlık ekiplerinin de gelmesiyle 3 cansız beden Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.Öte yandan iddialara göre Denizli'de atık yağ toplayarak geçimini sağlayan Ali Arslan’ın bunalıma girmesine sebep tefecilerden borç alması oldu