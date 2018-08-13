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Bu haber 13 Ağustos 2018 11:49:17 Tarihinde eklenmiştir.

Belediye Başkanı Makam Aracını Satttı, Cebinden Ödeyerek Aldığı Araca Biniyor

Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınacağının açıklanmasının üzerine, belediyenin kiraladığı makam aracını iade ederek, parasını cebinden ödeyerek başka bir araç satın aldı.

Belediye Başkanı Makam Aracını Satttı, Cebinden Ödeyerek Aldığı Araca Biniyor


Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını açıklamasının ardından, belediye tarafından kiralanan makam aracını iade etti. bunun yerine parasını kendi cebinden ödeyip makam aracı satın aldı. Başkan Gül, otomobilin mazot parasını da kendisinin karşılayacağını belirtti.
 

Türkiye’ye Örnek Olması Lazım

Bakan Albayrak'ın tasarruf tedbirlerine başladığını aktaran Başkan Gül, "Ülkemizin de buna ihtiyacı vardı. 1995 yılında belediye başkanıyken, 'Makam araçlarımızı bırakalım' diye bir açıklamam olmuştu. O, 5 yıllık dönemde makam aracımı kullanmamıştım. Bakan Bey ilk tasarruf tedbirlerini de belediyelerden başlattı. Ben de örnek olmak üzere, bunu başlattım. Aracımı kendim satın aldım. Yakıtını kendim koyuyorum. Sadece belediyenin şoförleri arabamda çalışıyor ki doğal olarak öyle olması lazım. Bunun Türkiye'ye örnek olması lazım" dedi.

 

Mesai Saatinden Sonra Kullanılmayacak

Lüks araca binme gibi bir derdinin olmadığını açıklayan Gül, belediyeye ait olan araçların da mesai bitiminden sonra özel işler için kullanılmayacağını açıklayarak; “Daire müdürlerimiz saat 17.00'den sonra makam araçlarını hiç kullanmayacak. Başkan yardımcılarımız da kullanmayacak" diye konuştu.

 

Lüks Araç İhalesi Şartları Dikkat Çekmişti

TBMM’nin yeni makam araçları kiralamak için yeniden ihale çıkarmış ve ihale şartnamesinde, 2018 model “0 kilometre” ve siyah renkli olacak araçların koltuklarının ısıtmalı olması dikkat çekmişti.

 

Önce Belediyeler Tasarrufa gitmeli

Örnek davranış sergileyen Belediye Başkanının tasarrufa gitmesi için attığı bu adımın duyulmasından sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Başkanlarının da aynı tasarrufa gitmeleri gerektiğini ifade eden Urfalı vatandaşlar; “Tasarruf kurumlardan başlamalı ki halka da örnek olsun” yorumunda bulundu
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