Kargalar İşbaşı Yapıyor

Fransa'da insanların çevreye karşı duyarlılığını artırmak isteyen bir hayvanat bahçesi, özel olarak eğitilen altı akıllı kargaya sigara izmariti ve çöp toplatacak.

Euronews'ten İsmail Çıtak'ın haberine göre, Fransa'nın sayılı tematik parklarından olan Puy du Fou Parkı Müdürü Nicolas de Villiers parkın temizliğinde kullanılacak akılı kargalarla ilgili olarak şunlar söyledi:

"Buradaki hedef sadece parkın temizliği değil çünkü ziyaretçilerimiz zaten bu konuda oldukça hassas. Akıllı kargalarımızın da çevremizi temiz tutmamız gerektiğini bizlere öğretebileceğini görmek istiyoruz"

Rooks türü kargalar kuzgunları da içeren karga ailesinin bir üyesi olarak biliniyor. Özellikle akıl ve iletişim becerileriyle diğer kuş türlerinden ayrılan bu kargalar, oyun yoluyla kolayca eğitilmesiyle de dikkat çekiyor.

Eğitimli kargalar buldukları izmarit ve çöpleri kendileri için özel olarak tasarlanmış çöp otomatlarının haznesine atıyor. Otomatın üst kısmındaki başka bir bölmeden ise onlara bu emeğinin karşılığı olarak küçük ve lezzetli bir nugget parçası veriliyor. Pekiştireç olarak yemi alan kargalar, ikinci tur için yeniden yola koyuluyor.