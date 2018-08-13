Eyyübiye Belediyesi Urfa’nın En Büyük Meydanını Yapıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Osmanlı Mahallesinde yapımı devam eden ‘Meydan ve Hizmet Binası’ çalışmalarını yerinde inceledi. Şehirdeki meydan talebini dikkate alarak çalışmalara başlayan Eyyübiye Belediyesi geçtiğimiz yıllarda patlatma yapılarak elde edilen alana, Şanlıurfa’nın en büyük meydanını yapıyor. ‘Hizmet Binası ve Meydan’ olarak projelendirilen 35 bin metre karelik alanda çalışmalar devam ederken, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Her türlü sosyal etkinliğin yapılabileceği büyüklükte olan ‘Meydan’ın etrafı Urfa taşıyla çevrilirken, alan aynı zamanda isme göre oluşturulacak konsepte uygun olarak ta dizayn edilecek. Hem büyüklük hem de görsel anlamda Eyyübiye ve Şanlıurfalılara hizmet verecek olan Meydan’ın kısa sürede hizmete sunulması bekleniyor. Meydan’ın isminin Şanlıurfalılar tarafından belirlenmesini de isteyen Başkan Ekinci,” Meydana henüz isim koymadık. Her türlü teklife açığız. Kentin kimliğini yansıtacak, geçmişimizi hatırlatacak, gelecek nesillere dünlerimizi hatırlatacak bir isim hepimizin ortak hedefi. İsim için tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin fikrini bekliyoruz. “ dedi.

35 bin metre karelik alanda hem hizmet binası hem de meydan çalışmalarının devam ettiğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Eyyübiye ilk meydanı kazandırıyoruz. Meydanda inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Osmanlı Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Parkı’nın tepesinde daha önce patlattığımız alanda bu meydanı ilçemize kazandırıyoruz. Hemen yanında da hizmet binamızın inşaatı da inşallah kısa sürede bitecek. Dolayısıyla burada yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda hem hizmet binası hem meydan olacak. Yine alt kısımda yaklaşık 400 dönümlük yeşil alanla birlikte bu bölge yaşam merkezi haline gelmiş olacak. Tabi meydanlar şehirler için önemlidir, gerek değişik zamanlarda yapılacak etkinlikler gerekse yine hem belediyecilik faaliyetleri hem de diğer kurumlarımızın etkinliklerinde kullanılması anlamında büyük bir ihtiyaçtır. Ama bunun dışında bu yüksek rakımlı alana Eyyübiyeliler akşamları gelerek serin bir ortamda oturma fırsatı elde edecekler. Umarım çok kısa süre içerisinde açılışını yaparız ve kurban bayramından hemen sonra ve havaların serinlemesiyle beraber burası halkımızın güzel ve kaliteli vakit geçirebileceği bir alan olmuş olur. Meydan derken de düz bir alan değil, etrafında görmüş olduğunuz gibi Urfa taşıyla çevrelenmiş durumda, perforje demirler gelecek ve arkasında da büyük bir sahne olacak. O sahnede de yine değişik zamanlarda etkinlikler düzenlenecek. Bu tabi ki sosyal aktiviteler için gerekli olan bir yer. Bir çağrım daha olacak, meydana daha bir isim koymadık gelecek olan her türlü teklife açığız. Şanlıurfa’mızın kimliğini yansıtacak, geçmişimizi hatırlatacak, gelecek nesillere dünlerimizi hatırlatacak bir isim hepimizin ortak hedefi. Bununla ilgili gelen teklifler var ama bundan sonra gelecek tekliflere de açığız. Bütün bunlar içerisinde inşallah gelecek teklifler belli bir sayıya düşürülecek onlar üzerinden de inşallah anket çalışması yapmak kaydı ile de bu meydanın adını tüm Urfalılar beraber koymuş olacağız. “dedi.