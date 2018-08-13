Paraları Değer Kaybedince Bunu Yaptılar

15 Yıl Önce Ev Alınan Para

4 Dolara 1 Çuval Para

Paradan Çanta Yapıp Satıyorlar

Paralardan resim yapıp çerçeveletiyorlar

Venezuela Bolivarı gün geçtikçe değer kaybetmeye başlıyor. Paralar o kadar değersiz ki matbaadan çıkan paralar kağıttan bile değersiz.Venezuela da gelinen noktada yaşanan "hiperenflasyon" için çok çarpıcı bir örnek veriliyor; Bugün bir tomar para ile kahve alan Venezuelalılar, aynı paraya 15 yıl önce ev alabiliyorlardı.Bu durum öylesine kontrol edilemeyecek bir noktaya girdi ki insanların geçmişte, çok eski değil 15 yıl kadar önce, başkentte tek odalı evler aldığı paralara 2018 yılı itibariyle yalnızca 1 fincan kahve alınabiliyor.Venezuela da enflasyon nedeniyle değer kaybı yaşayan paralar, tefeciler üzerinden idare ediliyor. Paraya ihtiyacı olan kişiler sosyal medya vasıtasıyla bulduğu "yasal" tefecilerden komisyon karşılığı para alırken 4 dolar karşılığında Venezuelalılar tam bir çuval para alıyor.Değer kaybeden paralarını değerlendirme yolunda farklı fikirlere yönlendiler. Venezuela’ya gelen turistlere, kendi paralarını katlama yöntemini olarak kemer, çanta gibi hediyelik eşyalar yaparak 4 - 5 dolar karşılığında satıyorlar.Halkın, hediyelik eşya olarak kullandığı bir diğer yöntem ise paraların üzerine resim çizmek oldu. Çeşitli yöntemlerle para üzerine çizilen resimler çerçeveletip, satılıyor.