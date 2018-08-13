Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 13 Ağustos 2018 10:46:32 Tarihinde eklenmiştir.

Paraları Değer Kaybedince Bunu Yaptılar

Türk Lirasının değer kaybettiği şu dönemlerde Venezuela da hızla değer kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günlerden geçiyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kâğıtlardan daha değersiz hâle geldi.

Paraları Değer Kaybedince Bunu Yaptılar

Venezuela Bolivarı gün geçtikçe değer kaybetmeye başlıyor. Paralar o kadar değersiz ki matbaadan çıkan paralar kağıttan bile değersiz.
 

15 Yıl Önce Ev Alınan Para

Venezuela da gelinen noktada yaşanan "hiperenflasyon" için çok çarpıcı bir örnek veriliyor; Bugün bir tomar para ile kahve alan Venezuelalılar, aynı paraya 15 yıl önce ev alabiliyorlardı.

Bu durum öylesine kontrol edilemeyecek bir noktaya girdi ki insanların geçmişte, çok eski değil 15 yıl kadar önce, başkentte tek odalı evler aldığı paralara 2018 yılı itibariyle yalnızca 1 fincan kahve alınabiliyor.
 

4 Dolara 1 Çuval Para

Venezuela da enflasyon nedeniyle değer kaybı yaşayan paralar, tefeciler üzerinden idare ediliyor. Paraya ihtiyacı olan kişiler sosyal medya vasıtasıyla bulduğu "yasal" tefecilerden komisyon karşılığı para alırken 4 dolar karşılığında Venezuelalılar tam bir çuval para alıyor.


 

Paradan Çanta Yapıp Satıyorlar

Değer kaybeden paralarını değerlendirme yolunda farklı fikirlere yönlendiler. Venezuela’ya gelen turistlere, kendi paralarını katlama yöntemini olarak kemer, çanta gibi hediyelik eşyalar yaparak 4 - 5 dolar karşılığında satıyorlar.
 

Paralardan resim yapıp çerçeveletiyorlar

Halkın, hediyelik eşya olarak kullandığı bir diğer yöntem ise paraların üzerine resim çizmek oldu. Çeşitli yöntemlerle para üzerine çizilen resimler çerçeveletip, satılıyor.






 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfalılar Müjde! Şehrin Merkezinde Bulunan Tugay İçin Karar Verildi
Urfalılar Müjde! Şehrin Merkezinde Bulunan Tugay İçin Karar Verildi
Bugün gerçekleşen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı ilk meclis toplantısında önemli kararlar alındı.
Urfa’da Vatandaşa Verilen Ekmek Şaşırttı
Urfa’da Vatandaşa Verilen Ekmek Şaşırttı
Urfalı vatandaşlar fırıncıların çıkardığı ekmekten şikâyetçi oldular. Ustalığın kalmadığını ifade eden vatandaşlar denetimlerin sıklaşması gerektiğini ifade etti.
Suruç Mezarlığında Su Kıtlığı Yaşanıyor
Suruç Mezarlığında Su Kıtlığı Yaşanıyor
Suruç’ta bulunan mezarlık alanında suyun olmaması vatandaşları sıkıntıya düşürüyor.
Bu Biberi Kızartırsan Yemek, Çiğ yersen Meyve Oluyor
Bu Biberi Kızartırsan Yemek, Çiğ yersen Meyve Oluyor
Mor Macar Biberi Türkiye’de üretilen ve Türkiye’ye ait patenti olan tek biberdir ve ne yazık ki çoğu insan tarafından pek bilinmiyor.
Urfa’da Korkunç Olay, Traktör 3 Kişiyle Beraber Kanala Düştü
Urfa’da Korkunç Olay, Traktör 3 Kişiyle Beraber Kanala Düştü
Harran’da traktöre bağladıkları kepçe aletine binen 3 kişi kanala atlamak isterken felakte sebep oluyordu.
Belediye Başkanı Makam Aracını Satttı, Cebinden Ödeyerek Aldığı Araca Biniyor
Belediye Başkanı Makam Aracını Satttı, Cebinden Ödeyerek Aldığı Araca Biniyor
Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınacağının açıklanmasının üzerine, belediyenin kiraladığı makam aracını iade ederek, parasını cebinden ödeyerek başka bir araç satın aldı.
Paraları Değer Kaybedince Bunu Yaptılar
Paraları Değer Kaybedince Bunu Yaptılar
Türk Lirasının değer kaybettiği şu dönemlerde Venezuela da hızla değer kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günlerden geçiyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kâğıtlardan daha değersiz hâle geldi.
Urfa Esnafı Doların Yükselişine Böyle Tepki Gösterdi
Urfa Esnafı Doların Yükselişine Böyle Tepki Gösterdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısında yükselişine önlem olarak halka ’yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun ’dedi. Şanlıurfa da bu çağrıya kulak verdi.
Urfalı Manavın, Kendisini Boşayan Hakime Gönderdiği Hediye Şaşkınlık Yarattı
Urfalı Manavın, Kendisini Boşayan Hakime Gönderdiği Hediye Şaşkınlık Yarattı
Şanlıurfalı esnaftan örneği görülmemiş boşanma davası… kendisini boşayan mahkemeye kasa kasa patlıcan hediye etti.
Harran'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu
Harran'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 2 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek yaşamını kaybetti
Urfa’ya Suriye’den Yeni Mülteciler Gelecek
Urfa’ya Suriye’den Yeni Mülteciler Gelecek
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin İdlib vilayetinde savaş çıkması durumunda, Suriyeli sivillerin Türkiye’ye girmesi için, sınır kapılarının açılmasını talep etti.
Urfa'ya Su Oyunları Parkı
Urfa'ya Su Oyunları Parkı
Türkiye’nin birçok kentinde açılan su parklarının, Urfa’da yapılması için vatandaşlar, yetkililerden talepte bulundu.
Güvenç’ten İlginç Dolar Duası!
Güvenç’ten İlginç Dolar Duası!
Tatlıses: Yedi Tane Çocuğum Var Sekizinciyi Bekliyorum
Tatlıses: Yedi Tane Çocuğum Var Sekizinciyi Bekliyorum
Urfa’da Feci Kaza, İki Otomobil, Bir Motosiklet…!
Urfa’da Feci Kaza, İki Otomobil, Bir Motosiklet…!
Urfa’da Korkunç Kaza, Arkadaşını Ezdi!
Urfa’da Korkunç Kaza, Arkadaşını Ezdi!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
41°C / 27°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:01
Güneş
05:33
Öğle
12:37
İkindi
16:21
Akşam
19:29
Yatsı
20:53
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿