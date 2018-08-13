Urfa Esnafı Doların Yükselişine Böyle Tepki Gösterdi

Erdoğan, Yastık Altındaki Dövizlerinizi Bozdurun

Şanlı Urfalılar da Bu Çağrıya Kulak Verdi

ABD'nin yaptırım söylemleri ve Abdülhamit Gül ile Süleyman Soylu ‘ya koyulan sembolik tedbir yaptırımlarından sonra doların yükselmesi de ülke ekonomisine ciddi zararlar verdi.Bu zararların önlenmesi amacıyla ülke olarak çeşitli tedbir yollarına başvuruyoruz. ’yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun’ tedbir yolu olarak vatandaşlara ‘yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun’ çağrısında bulundu.Şanlıurfa halkı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrısına sessiz kalmadı. Dükkânlarının camlarına astıkları yazı ile dolarını bozduranlara çeşitli indirimler veya bedava ürün kampanyası başlattı.