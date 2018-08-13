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Bu haber 13 Ağustos 2018 09:11:41 Tarihinde eklenmiştir.

Albayrak, Döviz Hesaplarının TL’ye Çevrilmesi Söz Konusu Değil

Bakan Albayrak, Doların yükselmesi ile ilgili 'Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır.' açıklamasında bulundu.

Albayrak, Döviz Hesaplarının TL’ye Çevrilmesi Söz Konusu Değil

Bakan Albayrak “Bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık” dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Doların hızla artışından sonra açıklamalarda bulundu.
 

Doların Yükselmesi Ekonomimizi Nasıl Etkiliyor

Basının sorularına cevap veren Albayrak, “Son dönemde kurlarda yaşanan oynaklığı, bunun ekonomimize etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine kurların bugünkü tablosunun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını belirtti,
“Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten” ifadelerini kullandı.
 

Albayrak, Dövizler TL’ye Çevrilmeyecek


Albayrak “Döviz hesaplarına el konulması ya da TL’ye çevrilmesi söz konusu mu?” sorusuna “Mevduatların TL’ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” yanıtını verdi.

 
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