Demirkol, Ağaç Varlığını Koruma Çalışmalarını Denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçe genelinde yürütülen ağaç varlığını koruma çalışmalarını yerinde denetledi. Ekiplerce ağaçlara uygulanan ilaçlama ve kireçleme çalışmalarını inceleyen Başkan Demirkol, “İlçemizde sadece ağaç dikmek değil, daha sonra bu ağaçları korumakta bizim asli vazifemizdir” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarında böceklenmeyle birlikte ağaçlarda kurumaların olmasını önlemek, ağaç varlığını korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Haliliye’nin, yemyeşil görüntüsünü korunması amacıyla devam ettirilen çalışmalarda ekipler, park ve yeşil alanlar ile kaldırım kenarlarında bulunan ağaçların ilaçlama ve kireçlenmesini program dahilinde yürütüyor. Başkan Fevzi Demirkol da, İmam Bakır Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teknik ekibinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Demirkol, çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti.

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Fevzi Demirkol, şunları söyledi:

“Haliliye Belediyesi olarak yemyeşil Haliliye noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Daha önceden yapılmış olan parklarımızda ıslah çalışmalarımız, yeşil alan olarak ayrılmış olan mahallelerimizde yeni yeşil alanlar oluşturmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak vazifemizdir. Aynı zamanda sadece yeşil alan oluşturmak değil, bu alanlarda insanlarımızın huzurlu vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda sadece bitki dikmek değil, daha sonra bu bitkileri korumakta bizim asli vazifemizdir. Tüm parklarımızda ağaçların korunması için koruma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah Haliliye’miz yemyeşil olacaktır.”

Başkan Demirkol, incelemelerini tamamladıktan sonra mahalleden ayrıldı.