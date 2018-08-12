Urfalı Damadını Kurşuna Dizdi

Manisa’nın Salihli İlçesinde Kayınbaba, Damadını Öldürdü. Kayınbaba Kadir Kurt, Dini Nikâhlı Kızının Eşiyle Tartıştı. Daha Sonra Kurt, Tartıştığı Damadına Kurşun Yağdırdı.Olay Gece Saatlerinde, Salihli İlçesinde Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre, Urfa’dan Manisa’ya Mevsimlik İşçi Olarak Gelen Salih Kurt,17 Yaşındaki Kızı Ebru B.’nin Eşi Muzaffer Y. İle Tartıştı. Tartışma Kısa Sürede Kavgaya Dönüşerek Büyüdü. Kayınpeder Kurt, Yanında Bulunan Silahıyla Damadına Kurşun Yağdırdı. Sırtından ve Başından Vurulan Muzaffer Y. Olay Yerinde Hayatını Kaybetti.Kayınpeder Olay Sonrası Sırra Kadem Basarken, Jandarma Kayınpeder Kadir Kurt’un Yakalanması İçin Geniş Çaplı Operasyon Başlattı.