Bakanlık Harekete Geçti, Tigem’de Neler Oluyor?

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 160 bin baş hayvan alımındaki şaibe iddialarının araştırılması için TİGEM'e müfettiş görevlendirdiği ortaya çıktı. Bakanlık tarafından gönderilen müfettişlerin üç gündür TİGEM'de hayvan alımlarıyla ilgili bütün süreçleri inceleme altına aldıkları kaydedilirken, incelemenin 4-5 gün daha süreceği kaydediliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) genç çiftçi projesi kapsamında tedarik edilecek 160 bin baş hayvan alımıyla ilgili gündeme gelen şaibe iddiaları üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konunun araştırılması için iki müfettiş görevlendirdiği ortaya çıktı. Bakanlık tarafından gönderilen müfettişlerin, TİGEM'de 160 bin baş hayvan alımıyla ilgili başta iptal edilen ihale süreci olmak üzere doğrudan alım yöntemiyle firmalarla yapılan sözleşmeleri incelemeye aldığı ifade ediliyor.

Bakanlık müfettişlerinin TİGEM'deki şaibe iddialarını sağlıklı bir şekilde aydınlığa kavuşturabilmesi için iptal edilen ihaleye katılan firma yetkililerinin de ifadelerine başvurmaları gerektiği kaydediliyor.