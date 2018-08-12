Başkan Peltek Gıda Toptancıları’nın Taleplerini Dinledi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Merkezi’nde (ŞUTİM) Gıda Toptancıları Derneği ve firma ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Haftanın üçüncü ziyaret programını ŞUTİM’de gerçekleştiren ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Gıda Toptancıları Derneği Başkanı M. Emin Demirel’i makamında ziyaret ederek esnafın sorunları ve çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu. Yükselen döviz fiyatlarının, ulusal zincir marketlerin ve ruhsatsız işyerlerinin yaşattığı problemler ile ithal ürünler yerine yerli ürünlerin kullanılması, yerel üretici ve toptancıların yer tahsisi konusunda desteklenmesi gibi konuların gündeme geldiği toplantının ardından Başkan Peltek, Şanlıurfa Gıda Toptancıları Derneği Başkanı M. Emin Demirel ve ŞUTSO Meclis Üyeleri ile birlikte, firma ziyaretlerinde bulundu. Hizmet Ticaret, Osmanlı Gıda, Net Agro Tarım, Yıldız Ticaret, Dağ Ticaret, Seyyidler Gıda, Tutkaçlar Gıda, Avrasya Gıda, Şanlıurfa’nın ünlü çay markası El Ruha Çay, Tarım Dünyası, Kılıç Ticaret, Lezzet Tuz, Gap Tarım Zirai İlaç firmalarını ziyaret ederek hem ürünler hakkında bilgi aldı, hem de esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Firma temsilcileri, Başkan İ.Halil Peltek’in ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek sorunlarının çözümünde destek talep etti.

ŞUTSO Meclis Üyeleri Mustafa Sonekinci, Mehmet Karademir, Mahmut Hancıoğlu, 14. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneşler, Şanlıurfa Gıda Toptancıları Derneği Başkanı M. Emin Demirel’in de Başkan Peltek’e eşlik ettiği ziyaret programı yaklaşık 2 saat sürdü.