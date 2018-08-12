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Bu haber 12 Ağustos 2018 13:19:23 Tarihinde eklenmiştir.

Günde 3 Tane Çiğ Köfte Yerseniz Bakın Ne Olur!

Kilo vermek isteyen kadınların hızlı kilo verdiren diyet arayışına girdiğini belirten Dereli, çiğ köftenin 3-4 tane tüketildiğinde iyi bir öğün olabileceğini belirtti.

Günde 3 Tane Çiğ Köfte Yerseniz Bakın Ne Olur!

Yaz aylarında kilo vermek isteyen kadınların internette hızlı kilo verdiren diyet arayışına girdiğini belirten Uzman Diyetisyen Ali Dereli, çiğ köftenin 3-4 tane tüketildiğinde iyi bir ara öğün olabileceğini belirtti. Dereli, "Etsiz yapılan ve içinde kullanılan baharatlar nedeniyle çiğ köfte, diyet yapanlar için iyi bir tercih olur" dedi.

Dereli yaptığı açıklamada, yaz aylarının özellikle kadınlarda forma girme stresini de beraberinde getirdiğini belirterek, "Havalar günden güne ısınırken fazla kilolar adeta içimizi ürpertiyor. Çeşit çeşit diyet listeleri, sağlığımızı tehdit eden zayıflama hapları derken, aç kalınacak uzun günler ve sevdiğimiz yiyeceklerden uzak durma çabasının getirdiği mutsuzluk da cabası. Hem tok tutan, hem zayıflamamıza destek sağlayan ve çok severek yediğimiz çiğ köfte bu zor sürece adeta mükafat niteliğinde" diye konuştu.

Son yıllarda kolay ulaşılabilir, lezzetli, pratik ve her keseye uygun olmasıyla tercih edilen çiğ köftenin diyet yapan kişilere de can simidi olduğunu anlatan Dereli, diyet yapanların hem sevdikleri çiğ köfteden uzak kalmayacağını hem de zayıflamak adına en büyük desteği çiğ köfteden göreceklerini söyledi.

Dereli, çiğ köftenin 3-4 adet tüketildiğinde çok iyi bir ara öğün alternatifi olabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Esmer bulgurun kan şekerinize, cevizin kolesterolünüze, limon, acı ve baharatların metabolizma hızınıza olumlu etkilerini düşünecek olursak eğer, çiğ köftenin iyi bir tercih olduğu kanaatine varabiliriz. Özellikle son yıllarda daha da yaygınlaşan fabrikasyon üretim ile et konulmadan yapılan çiğ köfteler sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir takım olumsuzluklardan da uzaklaşmış durumda. Bu durumda, iyi kalite belgelerine sahip, sağlıklı olarak hazırlanmış, paketlenmiş ve saklama koşullarına dikkat edilmiş çiğ köfteye diyetinizde rahatlıkla yer verebilirsiniz"

İçerisinde bulunan isot gibi metabolizmayı hızlandıran baharatlar, yağların yakılmasına da yardımcı oluyor. Çiğ köftenin ana malzemelerinden olan bulgur ise çok önemli bir lif kaynağı olarak diyet yapanların tok kalmasını sağlıyor. 
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