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Bu haber 12 Ağustos 2018 13:11:24 Tarihinde eklenmiştir.

‘Aynı Evde Kalıyorlar, Evlenseler Ne Değişecek?’

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, "Annen-baban tekrar evlense ne hissedersin?" sorusuna, "Evlenseler ne değişecek ki? Zaten aynı evde kalıyorlar" cevabıyla şaşırttı.

‘Aynı Evde Kalıyorlar, Evlenseler Ne Değişecek?’

Ünlü şarkıcı İdo TatlısesPosta Gazetesine röportaj verdi. Özel hayatı ve ailesi hakkında konuşan Tatlıses, annesi Derya Tuna ile babası İnrahim Tatlıses'in aynı evde kaldıklarını söyledi.

"EVLENSELER NE DEĞİŞECEK? ZATEN AYNI EVDE KALIYORLAR"

"Bileklerime Kadar Acıyor" adlı single çalışması ile yeniden gündeme gelen İdo Tatlıses, "DeryaTuna ve İbrahim Tatlıses tekrar bir araya gelse, evlense ne hissedersiniz?" sorusuna verdiği "Benim için bir şey değişmez. Evlenseler ne değişecek ki? Zaten aynı evde kalıyorlar, aynı şekilde görüşüyorlar. Öyle bir şey düşündüklerini sanmam. Saçma olur zaten." cevabıyla herkesi şaşırttı.

"HERKESİN KENDİ İRADESİ VAR"

Geçtiğimiz gün "Babam tekrar evlenirse ortalığı yıkarım" açıklamasıyla gündeme gelen şarkıcı, "Asla! Dediysem de şaka yapmışımdır ama onu bile hatırlamıyorum. Kaç yaşında adam. Herkesin kendi hayatı, kendi iradesi var. Benim babama diyeceğim tek söz, 'Hayırlısı' olur. Çocuk değilim ki artık. Hiç oralarda değilim. Herkes hayatına devam ediyor. Kim nasıl mutlu olacaksa öyle olsun isterim. diyerek konuya açıklık getirdi.

 
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‘Aynı Evde Kalıyorlar, Evlenseler Ne Değişecek?’
‘Aynı Evde Kalıyorlar, Evlenseler Ne Değişecek?’
Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, "Annen-baban tekrar evlense ne hissedersin?" sorusuna, "Evlenseler ne değişecek ki? Zaten aynı evde kalıyorlar" cevabıyla şaşırttı.
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