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Bu haber 12 Ağustos 2018 12:13:58 Tarihinde eklenmiştir.

İlk Mülteci Kafilesi Urfa’ya Geldi

Ezidîlerin de kaldığı kampla ilgili alınan kapatma kararının ardından tahliyeler başladı. Kamptan ilk olarak ayrılan Suriyeli Arap mülteciler Şanlıurfa'ya getirildi.

İlk Mülteci Kafilesi Urfa’ya Geldi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Antep, Adıyaman ve Mardin’de bulunan 5 mülteci kampının boşaltılacağını ve tahliye edilen mültecilerin, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki kamplara taşınacağını duyurmuştu.

Kararın ardından, Ağustos ayının sonuna kadar boşaltılacak kamplar arasında bulunan Mardin’in Midyat ilçesindeki kampta tahliye işlemleri başladı. DAİŞ’in Şengal’e saldırıları sırasında topraklarını terk etmek zorunda kalan Ezidîlerin de yaşadığı kampta ilk olarak Suriye’den gelen Arap ailelerin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Belli aralıklarla yapılan tahliyelerde şuana kadar 30 kadar aile otobüslerle Şanlıurfa’daki kamplara götürüldü.

Öte yandan sınırlı sayıda ailenin de kendi imkanları ile kamptan ayrılmayı tercih ettikleri ve şehir merkezine yerleştikleri bildirildi.

Önümüzdeki günlerde de tahliyenin süreceği kamptaki Ezidî ailelerin durumu ise, belirsizliğini koruyor. Daha önce yetkililer ile kampta yaşayan aileler arasında yapılan görüşmelerde, Ezidîlerin büyük çoğunluğu kendi imkanları ile kamptan ayrılmayı tercih etmiş ve kent merkezi ile Ezidî köylerine yerleşmek istedikleri bildirilmişti.

(Yeni Yaşam)

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İlk Mülteci Kafilesi Urfa’ya Geldi
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