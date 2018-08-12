Urfa’da Kaza; 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa’da Dün Öğlen Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Kazasında, Motosiklet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı. Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybederken,2 Kişi Yaralandı.Kaza, Öğlen Saatlerinde Urfa-Antep Karayolunun 62. Km.sinde Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre, İsmail C. Hâkimiyetindeki 27 MA 0208 plakalı sepetli, Halil B.’nin Hâkimiyetindeki 06 DP 8514 plakalı Araçla çarpıştı. Çarpışmanın Etkisiyle Motosiklet Sürücüsü İsmail C. Olay Yerinde Hayatını Kaybederken, Araçta Bulunan 2 Kişi Yaralandı.Yaralılar Olay Yerine Gelen Ambulanslar Hastaneye Kaldırılırken, Motor Sürücüsünün Cansız Bedeni Morga Kaldırıldı.Kaza İle İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.