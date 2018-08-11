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Bu haber 11 Ağustos 2018 11:29:27 Tarihinde eklenmiştir.

Nohut Dürümü, Cep Yakıyor

Ekonomik durumlarını iyi olmayanların tercih ettiği ama Gaziantep ve bölge illeri için geleneksel bir yiyecek haline gelen Nohut dürümü zamlardan nasibini aldı.

Nohut Dürümü, Cep Yakıyor

Genellikle ekonomik durumlarını iyi olmayanların tercih ettiği ama Gaziantep ve bölge illeri için geleneksel bir yiyecek haline gelen Nohut dürümü piyasadaki zamlardan nasibini aldı ve 4 liradan 5 liraya yükseldi. Bunun yanısıra kavurma 5 liradan 6 liraya, 12-13 liradan satılan ciğer dürümü 15 liraya, 15 liradan satılan kuşbaşı dürümü 16 liraya yükseldi.   Zamlı fiyatlar 6 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlandı.  Ciğerciler Odası Başkanı Mehmet Gül, mecburen zam yaptıklarını belirterek, "Yeşil biber 3 TL. Adam bir dürümün yanında 3-4 tane yeşil biber yiyor. Mevsiminde 3 TL'ye biber olursa gerisini siz düşünün. Limon, soğan,yeşillik aldı başını gitti. Dürümü sardığımız kağıt bile arttı. Herşey zamlandı. Başka çaremiz yoktu. Son gelen zamlardan sonra mecbur kaldık" dedi. Gül, ayrıca bu tarifenin üzerinde fiyattan satan dürümcüleri şikayet etmeleri konusunda vatandaşları uyardı.

MECBUR KALDIK


2 Yıldır tarife uygulamadıklarını, son gelen zamlardan dolayı zam yapmaya mecbur kaldıklarını söyleyen Mehmet Gül, "Kuru soğanın fiyatı ortada. Yeşil biber 3 TL. Adam bir dürümün yanında 3-4 tane yeşil biber yiyor. Şu mevsiminde 3 TL'ye biber olursa gerisini siz düşünün. 1 top maydanoz 10 lira. Ayıkladığınız zaman kilosu 50 liraya geliyor. Limon, kuru soğan aldı başını gitti. Dürümü sardığımız kağıt bile dolar artışından dolayı zamlandı. Hepsi sap. Herşey zamlandı. Başka çaremiz yoktu. Son gelen zamlardan sonra böyle oldu, mecbur kaldık çünkü esnafı kurtarmıyor. Esnaf ne yapsın? Dükkanımda 1 ayda 4 ton su kullanışım 50 lira. Maliyeden çıkmıyoruz, her ay maliyedeyiz. Esnaf olarak  küçücüğünde küçüğüyüz" dedi.

GRAMAJINA DİKKAT EDİN


Kebap dürümünde gramaja dikkat edilmesi gerektiğini, 120 gram üzerinden tesbit yaptıklarını anlatan Mehmet Gül şunları söyledi:"Kebap dürümlerinin hepsinde gramaj var. Gramajını doğru yaptığınız süre içinde istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Serbest piyasa ekonomisi. Eğer esnaf 120 gram üzerinden dürüm yapıyorsa dürümü 1 liraya da verse bizi enterese etmez, kalkıp gramajından çalışıyorsa o kötü. Ciğer çok zamlandı. 23-24  liraydı bugün 43 lira. Eskiden ciğeri birinci sınıf ikinci sınıf diye ayırıyorduk. Bunu kaldırdık. Ciğer şuanda tek sınıf" diye konuştu.

ŞİKAYET OLUNCA CEZA UYGULANIR


Mehmet Gül, nohut dürümünün fiyatının 4 liradan 5 liraya çıktığını, bu fiyatın üzerinde nohut dürümü satılamayacağını, satan olursa şikayet durumunda gerekli cezanın uygulanacağını belirten Mehmet Gül üstünde satılamayacağını söyledi. Gül, "Nohut dürümü 5 Lira ama 3 liraya da satan olursa bir şey demeyiz. 3 Lira onu kurtarıyorsa satsın. Ancak 5 liranın üzerine çıkamaz. 6 liraya nohut dürümü satan vardı, ikaz ettik. Satmaya devam ederse, şikayet olursa ceza uygulanır. Şayet bu tarifenin üzerinde dürüm satan yerler olursa vatandaşlarımız Esnaf Odalar Birliğine şikayet etsinler" dedi. 

Odaya kayıtlı aktif 472 üyenin olduğunu dile getiren Gül, kayıtsız çalışanların oranının çok daha fazla olduğuna dikkat çekti.

İŞTE DÜRÜM ÇEŞİTLERİNDE ESKİ VE YENİ FİYAT TARİFESİ


Dürüm çeşiidi eski fiyatı yeni fiyatı

Nohut Dürümü 4-5 

Yumurta dürümü 4-5

Patates kızartma 4-5

Tavuk döner 80 gram 8 TL

Cızbız köfte 8 TL

Ciğer sote 6 TL

Balık vs dürümü 5 TL

Sıkma dürümü 5 TL

kokakerç 8-10 lira.

Ökçe 4-5 lira

kaşalı tost:4- 5 lira

Gözleme kaşarlı 9-10 lira.

gözleme karışık 11-12 lira

çiğköfte 4-5 lira.



Gaziantep27
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Ekonomi
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Ekonomik durumlarını iyi olmayanların tercih ettiği ama Gaziantep ve bölge illeri için geleneksel bir yiyecek haline gelen Nohut dürümü zamlardan nasibini aldı.
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