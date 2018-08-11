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Bu haber 11 Ağustos 2018 00:21:10 Tarihinde eklenmiştir.

‘Gençliği Sportif Faaliyetlere Yönlendirmeye Devam Edeceğiz’

Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şeyhanlılar Federasyonu tarafından organize edilen 15 Temmuz Futbol Turnuvasının final müsabakasında gençleri yalnız bırakmadı.

‘Gençliği Sportif Faaliyetlere Yönlendirmeye Devam Edeceğiz’

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şeyhanlılar Federasyonu tarafından organize edilen 15 Temmuz Futbol Turnuvasının final müsabakasında gençleri yalnız bırakmadı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şeyhanlılar Federasyonu tarafından organize edilen 15 Temmuz Futbol Turnuvasının final müsabakasının başlama vuruşunu yaptı. Federasyon tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler anısına gerçekleştirilen turnuvaya, Eyyübiye Belediyesi damga vurdu. 28 takımın katıldığı ve yaklaşık bir buçuk ay süren turnuvanın final müsabakası Eyyübiye Belediyesi ile GapMar AVM arasında oynandı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, Federasyon Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile turnuvaya katılan sporcular ve ailelerinin katıldığı final müsabakası, çekişmeli dakikalara sahne oldu. Zorlu geçen müsabaka sonunda Eyyübiye Belediyesi şampiyon olurken, final müsabakasına katılan sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi. Turnuvanın kapanışında konuşan Başkan Ekinci her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek,” Gençliği sportif faaliyetlere yönlendirme konusunda çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak adına düzenlenen turnuvanın önemine değinen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci şunları söyledi;”Önemli bir turnuva, 28 takımın katıldığı bir turnuva ve hepsinden önemlisi 15 Temmuz’u unutmamak unutturmamak adına düzenlenen bir turnuva. Tabi böyle bir turnuvanın Eyyübiye İlçesinde yapılıyor olması bizleri ayrıca mutlu etti. Oynanan zevkli müsabakalar sonrası 1 ay devam eden turnuvamız final müsabakasıyla son buldu. Turnuvada boy gösteren bütün takımlar bizler için birer şampiyondur. Her ne kadar final müsabakası sonrası kupayı kazanan Eyyübiye Belediyemiz olsa da bizler için tüm takımlar şampiyondur. Birlik, beraberlik, kardeşlik adına bu tarz turnuvaların yapılması gerekiyor. Şanlıurfa’nın değil Türkiye’nin en genç ilçesi olan bir yerde tabi ki spor bizim açımızdan birleştirici bir unsurdur. Sporun etrafında çok daha güzel şeyler yapılır. Biz sporu, kültürü, sanatı bir araç olarak kılıyoruz ve buradan bu araçlar vasıtasıyla da milli manevi değerlere haiz gençliğin yetişmesini arzuluyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Ben turnuvanın düzenlenmesinde yoğun emekleri olan Şeyhanlılar Federasyonu, başkanı, yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürümüze ayrıca teşekkür ediyorum, bu tarz turnuvalara verdikleri desteklerden dolayı. Ve yine sponsor olan Dilek Bağmancı spor tesislerine, sahiplerine ve diğer firmalara teşekkür ediyoruz. Genç kardeşlerimi de başarılar diliyorum. “

Federasyon Yöneticisi ve turnuva sorumlusu Murat Basyan da spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek,”   Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde düzenlediğimiz  geleneksel  Şeyhanlılar Federasyonu 15 Temmuz Şehitler futbol turnuvasına hoş geldiniz. Eyyübiye İlçemizde düzenlenen futbol turnuvasına 28 takım katılım sağladı. Zorlu geçen müsabakalar sonrası Eyyübiye Belediyesi şampiyon oldu. Ben katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Ayrıca her zaman sporun ve sporcunun yanında olan bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ekinci’ye çok çok teşekkür ederiz. “dedi.

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‘Gençliği Sportif Faaliyetlere Yönlendirmeye Devam Edeceğiz’
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Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şeyhanlılar Federasyonu tarafından organize edilen 15 Temmuz Futbol Turnuvasının final müsabakasında gençleri yalnız bırakmadı.
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