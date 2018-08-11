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Bu haber 11 Ağustos 2018 09:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

ABD Vergileri İkiye Katladı, Dışişleri Bakanlığı Karşılığı Verilecektir Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın üzerine Dışişleri Bakanlığı "Trump'ın kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

ABD Vergileri İkiye Katladı, Dışişleri Bakanlığı Karşılığı Verilecektir Dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter hesabından yayınladığı mesaj tatrtışmalara neden oldu. Trup ilgili tweette şu açıklamaları yaptı;
 

Çelik ve Aleminyum Vergileri 2’ye katlandı

“Trump Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" ifadelerini kullandı.
 

Bu açıklamalara Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın açıklamasına karşılık şu cevabı verdi;
 

Türkiye Gerekli karşılığı Verecektir

“Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir.

ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir.

Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir.

Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır.”
 
 
 
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ABD Vergileri İkiye Katladı, Dışişleri Bakanlığı Karşılığı Verilecektir Dedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın üzerine Dışişleri Bakanlığı "Trump'ın kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" açıklamasını yaptı.
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