ABD Vergileri İkiye Katladı, Dışişleri Bakanlığı Karşılığı Verilecektir Dedi

Çelik ve Aleminyum Vergileri 2’ye katlandı

Türkiye Gerekli karşılığı Verecektir

ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter hesabından yayınladığı mesaj tatrtışmalara neden oldu. Trup ilgili tweette şu açıklamaları yaptı;“Trump Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" ifadelerini kullandı.Bu açıklamalara Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın açıklamasına karşılık şu cevabı verdi;“Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir.ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir.Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir.Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır.”