Urfalı Manavın, Kendisini Boşayan Hakime Gönderdiği Hediye Şaşkınlık Yarattı

Hâkime Patlıcan Hediye Etti

Şanlıurfa’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşin boşanma davası açan esnaf, kendisini boşayan mahkemeye öyle bir hediye gönderdi ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Dün Şanlıurfa’da görülen boşanma davası ilginç görüntülere sahne oldu. esşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmak isteyen Urfalı manav, boşanma davası açtı. Boşanma davası karara bağlandıktan hemen sonra, kendisini boşayan hakime kasa kasa teşekkür hediyesi gönderen Urfalı manav, Türkiye’de görülmemiş bir olaya imza attı.