Urfalı Vekil; Mümkün Değil, Konuya El Atılmalı

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sanayi sektörüne ağır darbe vuran söz konusu iddiaların açığa acıkması için Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti. Tanal, “ Cumhuriyet dönemi değerlerimizden Şeker Fabrikalarımızın teker teker satılmasıyla zarar gören ekonomi şimdi ise fabrika yangınları ile sarsılacak. Her biri milli bir servet olan fabrikalarımızın yanarak yok olmasını kabullenmemiz mümkün değildir. TBMM konuya el atmalı ve bir araştırma komisyonu kurulmalıdır” dedi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada büyük bir yangın çıkmış, bu yangın Antalya OSB’nin tarihinde gördüğü en büyük yangın olmuştu. 23 Temmuz’da çıkan fabrika yangınının ardından 26 Temmuz’da ise Antalya OSB tarihinin en büyük yangını yaşayan firmaya yeni makinelerin ve tesislerin kurulmaya başlandı. Çalışanların sosyal medyalarından paylaştığı fotoğraflar ise şüpheleri güçlendirdi. 3 gün önce yangın yaşayan fabrikaya, hemen ardından yeni makinelerin getirilmesi ve tesisin yenilenmesi de çıkan yangınla ilgili kafaların karışmasına neden oldu. Kafa karışıklığını gidermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Araştırma Önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal’ın verdiği önerge ise şöyle;
“Türkiye’de son zamanlarda yaşanan fabrika yangınları endişe verici şeklinde nitelendirilebilecek sıklığa ulaşmış ve yangınlarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Dolayısıyla bu yangınların neden artış gösterdiği, önlemlerin yeteri kadar alınamadığı ve ortaya ciddi zararlar çıkması sebebiyle özellikle sorgulanması gereken konular bulunmaktadır. Bu yangınları önlemek için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı, fabrikaların yeterlilik seviyelerinin ve yangın çıkan fabrikaların nasıl çalıştığı hususunun aydınlatılması bir gereklilik durumundadır. Son dönemlerde İstanbul'da birçok fabrikada yangınlar çıkarken, yangınlarla ilgili çeşitli şüpheler ortaya atıldı. Fabrikaların sigortadan para alabilmek için kasten yakıldığına dair komplo teorileri konuşulmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre İstanbul'da, son 6 ayda 78 fabrikada yangın çıktı. Türkiye genelinde ise 200'e yakın fabrikada yangın çıktığı bildirildi. Özellikle son yıllardaki ekonomik dalgalanmalarla, fabrika yangınlardaki sayının artışı arasında bağlantı olduğu iddia edildi. Bazı uzmanlar fabrikalardaki yangınların ekonomik sorunlardan kaynaklandığı belirtti. İddia medyada da yer aldı. Fabrikaların yanma sebeplerinin sigortalardan para almak amacıyla kasten yapıldığına dair çeşitli iddialar gündeme getirilmiş, bu yangınların sebeplerinin ekonomik sebepler olduğu medyada konuşulmuştur. Fabrika yangınlarında işçi sağlığı ve güvenliği açısından ciddi derecede tehdit oluşturan neticeler meydana gelmekte, aynı zamanda ciddi miktarda maddi zararlar meydana gelmektedir. Her biri milli bir servet olan fabrikalarımızın yanarak yok olmasını kabullenmemiz mümkün değildir. Son dönemde artan fabrika yangınlarının hangi sebeplerden kaynaklandığı doğru olarak tespit edilmeli, bu hususun araştırılarak bir çözüme kavuşturulması için ayrıntılı bir Meclis Araştırması yapılması gerekmektedir
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