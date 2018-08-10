Urfalı Vekil; Mümkün Değil, Konuya El Atılmalı

Son dönemlerde İstanbul'da birçok fabrikada yangınlar çıkarken, yangınlarla ilgili çeşitli şüpheler ortaya atıldı. Fabrikaların sigortadan para alabilmek için kasten yakıldığına dair komplo teorileri konuşulmaya başlandı. CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Avukat Mahmut Tanal, sanayi sektörüne ağır darbe vuran söz konusu iddiaların açığa acıkması için Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettiCHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sanayi sektörüne ağır darbe vuran söz konusu iddiaların açığa acıkması için Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti. Tanal, “ Cumhuriyet dönemi değerlerimizden Şeker Fabrikalarımızın teker teker satılmasıyla zarar gören ekonomi şimdi ise fabrika yangınları ile sarsılacak. Her biri milli bir servet olan fabrikalarımızın yanarak yok olmasını kabullenmemiz mümkün değildir. TBMM konuya el atmalı ve bir araştırma komisyonu kurulmalıdır” dedi.Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 3. kısımdaki Kar-Yapı firmasına ait poliüretan köpük üreten fabrikada büyük bir yangın çıkmış, bu yangın Antalya OSB’nin tarihinde gördüğü en büyük yangın olmuştu. 23 Temmuz’da çıkan fabrika yangınının ardından 26 Temmuz’da ise Antalya OSB tarihinin en büyük yangını yaşayan firmaya yeni makinelerin ve tesislerin kurulmaya başlandı. Çalışanların sosyal medyalarından paylaştığı fotoğraflar ise şüpheleri güçlendirdi. 3 gün önce yangın yaşayan fabrikaya, hemen ardından yeni makinelerin getirilmesi ve tesisin yenilenmesi de çıkan yangınla ilgili kafaların karışmasına neden oldu. Kafa karışıklığını gidermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Araştırma Önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal’ın verdiği önerge ise şöyle;