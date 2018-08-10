Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 10 Ağustos 2018 18:52:09 Tarihinde eklenmiştir.

Dedaş’tan Urfalılara Son Uyarı!

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulamada kullandığı elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyenlerin elektriğini kesmeye başlayınca 2 günde 294 abone başvurdu.

Dedaş’tan Urfalılara Son Uyarı!

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulamada kullandığı elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyenlerin elektriğini kesmeye başlayınca 2 gün içerisinde 294 abone, borcunu ödemek üzere uzlaşmak için enerji şirketine başvurdu. Geriye anlaşılması gereken 3 bin 563 abone kaldı

Dicle Elektrik, yeraltından elektrik gücüyle çektikleri su ile tarımsal sulama yapan Şanlıurfalı aboneleri, yüz milyonlarca liraya ulaşan borçlarını bir an önce ödemeleri konusunda uyarmıştı. Yapılan tüm uyarılar ve sağlanan kolaylıklara rağmen bazı tarımsal sulama aboneleri borçlarını ödememeye devam edince şirket, 6 Ağustos Pazartesi gününden borçlu çiftçilerin elektriğinin kesileceğini duyurdu. İlk etapta 3.857 borçlu abonenin elektriğini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kesmek üzere harekete geçen Dicle Elektrik'in kararlığını gören 294 tarımsal sulama abonesi, borçlarını ödemek için uzlaşmak üzere elektrik şirketine başvurdu. Bu arada kesme işleminin başlatıldığı 6 Ağustos'tan sonraki ilk 2 günde Dicle Elektrik ekipleri, sadece 3 borçlu abonenin elektriğini trafo bazlı olarak kesti.

Borcu Olanlar Ödeme Yapsın


Dicle Elektrik yetkilileri, enerji dağıtımıyla ilgili döngünün sağlıklı devam edebilmesi için tarımsal sulama aboneleri ve diğer tüm abonelerin kullandıkları enerjinin bedelini düzenli ödemeleri gerektiğine dikkat çektiler. Borcu bulunan ve uzun süredir ödemeyen diğer aboneleri de uzlaşma yapmak üzere il ve ilçe müdürlüklerine davet eden Dicle Elektrik yetkilileri, ''Gösterdiğimiz tüm bu iyi niyete rağmen borcunu ödememekte ısrarcı olan abonelerimizin elektriğini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kesmekte son derece kararlıyız. Bu aboneler yüzünden düzenli ödeme yapan ve kesintisiz enerji almaya hakkı olan abonelerimizin mağdur olmasına asla izin vermeyeceğiz'' dediler. 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Bakan Pakdemirli, Ekonomimiz Üretim Bazlı Olacak
Bakan Pakdemirli, Ekonomimiz Üretim Bazlı Olacak
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu dönemde iş dünyamız mutlaka rahatlatılacak. Üretim bazlı bir ekonomi üzerinde hep birlikte ilerliyor olacağız." dedi.
Dedaş’tan Urfalılara Son Uyarı!
Dedaş’tan Urfalılara Son Uyarı!
Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulamada kullandığı elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyenlerin elektriğini kesmeye başlayınca 2 günde 294 abone başvurdu.
Şanlıurfa’ya 2018’de 151 Milyon Lira Yatırım
Şanlıurfa’ya 2018’de 151 Milyon Lira Yatırım
Murat Karagüzel, yıl sonuna kadar Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek 151 milyon liralık yatırımdan en fazla pay alan ilçelerden birinin Viranşehir olduğunu açıkladı.
Kurbanlık Fiyatları Açıklandı
Kurbanlık Fiyatları Açıklandı
Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 20 lira 55 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatları ise 21 lira 13 kuruş olduğu görülüyor
100 Bin Çinli Urfa’ya Gelecek!
100 Bin Çinli Urfa’ya Gelecek!
Yerli para atağına başlayan Türkiye, Çin ile ticarette yuan dönemine giriyor.WeChat aplikasyonu devreye alınacak. 3. Nükleer Santral ihalesi yuanla yapılacak.
Çiftçinin Haberi Bile Yok!
Çiftçinin Haberi Bile Yok!
Çiftçiye kanunsuz faiz Meclis gündemine taşındı. Çiftçiye kullandırılan indirimli tarımsal kredilerin piyasa faizinden verilmesine tepkiler devam ediyor.
İnandırıcılığınızı Kaybettiniz, Kimse İnanmaz Artık!
İnandırıcılığınızı Kaybettiniz, Kimse İnanmaz Artık!
“Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile görüştüm. ‘Ben USK üyesi değilim, süte müdahalemiz olmamıştır’ dedi. Önemli olanın sürdürülebilir üretim olduğunu belirtti”
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıklandı
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıklandı
KKA, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,1 Milyon 190 Bin TL 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi.
Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek
Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek
Dedaş, birikmiş elektrik borçlarını ödemeyen Şanlıurfa’daki tarımsal sulama abonelerinin elektriğini 6 Ağustos pazartesi gününden itibaren kesmeye başlayacak.
Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı
Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı
Dün 4.89'lu seviyelerden 4.92'ye yükselen Dolar/TL yeni günde artışına devam etti. Dolar/TL sabah saatlerinde %0.4 artışla 4.93'te, Euro %0.3 artışla 5.76'da işlem gördü.
Bayraktar;Mal Vatandaşa Gelene Kadar,4 Katı Oluyor
Bayraktar;Mal Vatandaşa Gelene Kadar,4 Katı Oluyor
Salatalık ve sivri biberde fiyat artışında örtü altında hasadın sonuna gelinmesi, arzın yayla seracılığından ve açıkta yetiştiricilikten sağlanması etkili oldu
Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti
Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti
Çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen süreler çiftçilerin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma sağlanmalıdır.
Siverek’te Çatışma Çıktı
Siverek’te Çatışma Çıktı
Bakan Pakdemirli, Ekonomimiz Üretim Bazlı Olacak
Bakan Pakdemirli, Ekonomimiz Üretim Bazlı Olacak
Urfalı Vekil; Mümkün Değil, Konuya El Atılmalı
Urfalı Vekil; Mümkün Değil, Konuya El Atılmalı
Dedaş’tan Urfalılara Son Uyarı!
Dedaş’tan Urfalılara Son Uyarı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
38°C / 26°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:57
Güneş
05:30
Öğle
12:37
İkindi
16:22
Akşam
19:33
Yatsı
20:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿