Dedaş’tan Urfalılara Son Uyarı!

Borcu Olanlar Ödeme Yapsın

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulamada kullandığı elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyenlerin elektriğini kesmeye başlayınca 2 gün içerisinde 294 abone, borcunu ödemek üzere uzlaşmak için enerji şirketine başvurdu. Geriye anlaşılması gereken 3 bin 563 abone kaldıDicle Elektrik, yeraltından elektrik gücüyle çektikleri su ile tarımsal sulama yapan Şanlıurfalı aboneleri, yüz milyonlarca liraya ulaşan borçlarını bir an önce ödemeleri konusunda uyarmıştı. Yapılan tüm uyarılar ve sağlanan kolaylıklara rağmen bazı tarımsal sulama aboneleri borçlarını ödememeye devam edince şirket, 6 Ağustos Pazartesi gününden borçlu çiftçilerin elektriğinin kesileceğini duyurdu. İlk etapta 3.857 borçlu abonenin elektriğini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kesmek üzere harekete geçen Dicle Elektrik'in kararlığını gören 294 tarımsal sulama abonesi, borçlarını ödemek için uzlaşmak üzere elektrik şirketine başvurdu. Bu arada kesme işleminin başlatıldığı 6 Ağustos'tan sonraki ilk 2 günde Dicle Elektrik ekipleri, sadece 3 borçlu abonenin elektriğini trafo bazlı olarak kesti.Dicle Elektrik yetkilileri, enerji dağıtımıyla ilgili döngünün sağlıklı devam edebilmesi için tarımsal sulama aboneleri ve diğer tüm abonelerin kullandıkları enerjinin bedelini düzenli ödemeleri gerektiğine dikkat çektiler. Borcu bulunan ve uzun süredir ödemeyen diğer aboneleri de uzlaşma yapmak üzere il ve ilçe müdürlüklerine davet eden Dicle Elektrik yetkilileri, ''Gösterdiğimiz tüm bu iyi niyete rağmen borcunu ödememekte ısrarcı olan abonelerimizin elektriğini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kesmekte son derece kararlıyız. Bu aboneler yüzünden düzenli ödeme yapan ve kesintisiz enerji almaya hakkı olan abonelerimizin mağdur olmasına asla izin vermeyeceğiz'' dediler.