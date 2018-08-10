Köpek, Kaza Yaptırdı!

Yola aniden çıkan köpek kazaya neden oldu. Köpeğin Aniden Yola Fırlamasıyla Meydana Gelen Kazada, Pikap Sürücüsü Yaralandı. Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı.Kaza, Gece Saatlerinde Şanlıurfa Hal Pazarı Civarında Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre Gece Saat 04.30 Sıralarında Hal Pazarına Giden 06 YA 8082 plakalı pikabın Şoförü, Yola Aniden Fırlayan Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonunu Kırdı. Direksiyon Kıran Sürücü, Yol Kenarında ki Ağaçlara Çarparak Yoldan Çıktı. Kazada, Pikap Sürücüsü Yaralandı.Yaralı Sürücü, Olay Yerine Gelen Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı.Hastaneye Kaldırılan Pikap Sürücüsünün Durumunun İyi Olduğu Öğrenilirken, Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı.