Harran'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

Dengesini Kaybetti

Çiftçiler İmdada Koştu

Harran ilçesine bağlı Serince Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü.DSİ’ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki Elif A. dengesini kaybederek kanala düştü. Evlerine yakın olan sulama kanalının kenarında oyun oynamayı tercih eden çocuklar arasında buluna 2 yaşındaki küçük Elif’in kanala düştüğünü gören diğer çocuklar çığlık atmaya başladı.Çevredeki çiftçilerin çığlık seslerini duyup çocukların yanına geldiğinde 2 yaşındaki Elif’in kanalda çırpındığını gördü. Çiftçiler yardımıyla sulama kanalından çıkarılan küçük Elif’in olay anında hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından rapor edildi.Şanlıurfa adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından küçük kız defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.