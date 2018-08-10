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Bu haber 10 Ağustos 2018 16:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Halfeti'de Asılan O Afiş Tepkilere Neden Oldu

Halfeti’de Türk Telekom’un astığı afiş tepkilere neden oldu. Şanlıurfa’nın ilçesi olan Halfeti’de asılan reklamda ‘Gaziantepliler’ denildi.

Halfeti'de Asılan O Afiş Tepkilere Neden Oldu

Halfeti’de durakların reklam bölümüne asılan afişe vatandaşlar tepki gösterdi. Reklam afişinde yer alan ibarede “Gazianteplilere Kral Gibi Kampanya” cümlesi vatandaşların “Biz Şanlıurfa’nın ilçesiyiz, Antep’in” değil eleştirilerine sebep oldu.
 

Halfeti’yi Gaziantep Olarak Görüyorlar

Daha önce de, ‘Halfeti ve Birecik Antep’e bağlansın’ ifadeleri gündeme düşmüştü. Uzun süre tartışmalara neden olan bu ifadeden sonra, şimdi de Halfetililere Gaziantepli olarak seslenen Türk Telekom büyük eleştirilere neden oldu.
 

Yetkilileri Göreve Davet Ediyorum

Konu ile ilgili bir vatandaş,  “Şanlıurfalı yetkilileri göreve davet ediyorum. Bu afiş Halfeti'de asılıyorsa bunun sorumlusu olan Türk Telekom yönetiminin bu eylemini şiddetle kınıyorum. Şanlıurfa olarak değerlerimize sahip çıkmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.


 
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