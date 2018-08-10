Halfeti'de Asılan O Afiş Tepkilere Neden Oldu

Halfeti’yi Gaziantep Olarak Görüyorlar

Yetkilileri Göreve Davet Ediyorum

Halfeti’de durakların reklam bölümüne asılan afişe vatandaşlar tepki gösterdi. Reklam afişinde yer alan ibarede “Gazianteplilere Kral Gibi Kampanya” cümlesi vatandaşların “Biz Şanlıurfa’nın ilçesiyiz, Antep’in” değil eleştirilerine sebep oldu.Daha önce de, ‘Halfeti ve Birecik Antep’e bağlansın’ ifadeleri gündeme düşmüştü. Uzun süre tartışmalara neden olan bu ifadeden sonra, şimdi de Halfetililere Gaziantepli olarak seslenen Türk Telekom büyük eleştirilere neden oldu.Konu ile ilgili bir vatandaş, “Şanlıurfalı yetkilileri göreve davet ediyorum. Bu afiş Halfeti'de asılıyorsa bunun sorumlusu olan Türk Telekom yönetiminin bu eylemini şiddetle kınıyorum. Şanlıurfa olarak değerlerimize sahip çıkmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.