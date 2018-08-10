Urfa’ya Suriye’den Yeni Mülteciler Gelecek

Savaş Alanında 4 Milyon Sivil Var

Türkiye’deki Suriyeliler Ülkelerine Dönecekti

Suriyelilerin Urfa’ya Akın Edecek

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçıp Türkiye’ye yerleşen onlarca Suriyeliden sonra yeni mülteciler ülkeye gelebilirBirleşmiş Milletler (BM) Suriye Danışmanı Jan Egeland, Suriye’nin İdlib kentinde savaş çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini duyurdu. Egeland Suriye'deki potansiyel yeni savaş alanında 4 milyonu aşkın sivil bulunduğunu söyledi.Odatv’den edinilen bilgilere göre, Suriye'deki çatışmaların geçmişe göre daha da azalması ve Suriye ordusunun özellikle ülkenin Güney'in de muhalifleri mağlup etmesi, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin de yavaş yavaş ülkelerine geri döneceği söyleniyordu. Hükümette Suriyeli mültecilerin ülkelerine döneceğini ifade ederken, Kurban Bayramı öncesinde Suriye'ye geçen mülteciler sık sık haberlere konu oluyordu.Savaş olduğu takdirde Türkiye’ye giriş yapacak olan sivillerin sayısı hakkında tahminde bulunulamazken, giriş yapacak olan Suriyelilerin özellikle Urfa ve ilçelerinde yoğunlaşması tahmin ediliyor.