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Bu haber 10 Ağustos 2018 14:39:23 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’ya Suriye’den Yeni Mülteciler Gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin İdlib vilayetinde savaş çıkması durumunda, Suriyeli sivillerin Türkiye’ye girmesi için, sınır kapılarının açılmasını talep etti.

Urfa’ya Suriye’den Yeni Mülteciler Gelecek

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçıp Türkiye’ye yerleşen onlarca Suriyeliden sonra yeni mülteciler ülkeye gelebilir
 

Savaş Alanında 4 Milyon Sivil Var

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Danışmanı Jan Egeland, Suriye’nin İdlib kentinde savaş çıkması durumunda Türkiye'den sınırlarını açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceklerini duyurdu. Egeland Suriye'deki potansiyel yeni savaş alanında 4 milyonu aşkın sivil bulunduğunu söyledi.
 

 

Türkiye’deki Suriyeliler Ülkelerine Dönecekti

Odatv’den edinilen bilgilere göre, Suriye'deki çatışmaların geçmişe göre daha da azalması ve Suriye ordusunun özellikle ülkenin Güney'in de muhalifleri mağlup etmesi, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin de yavaş yavaş ülkelerine geri döneceği söyleniyordu. Hükümette Suriyeli mültecilerin ülkelerine döneceğini ifade ederken, Kurban Bayramı öncesinde Suriye'ye geçen mülteciler sık sık haberlere konu oluyordu.

 

Suriyelilerin Urfa’ya Akın Edecek

Savaş olduğu takdirde Türkiye’ye giriş yapacak olan sivillerin sayısı hakkında tahminde bulunulamazken, giriş yapacak olan Suriyelilerin özellikle Urfa ve ilçelerinde yoğunlaşması tahmin ediliyor.

 
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