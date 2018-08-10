Urfa'ya Su Oyunları Parkı

Urfa’da Neden Yok

Yeni Açılan Parkta 20 Çeşit Su Oyunu Var

Urfalı Çocuklar Sulama Kanallarını Tercih Ediyor

Urfa’da Da Su Oyun Parkları Açılsın

Şanlıurfa’da sıcaklıkların 65 derecelere çıkmasıyla beraber vatandaşlar serinlemek için suya ihtiyaç duyuyorlar.Türkiye’nin birçok kentinde hizmete giren su parkları Şanlıurfa’da yok. Vatandaşlar, son olarak Bursa Osmangazi’de açılan su parkının Urfa’da da açılmasını talep etti. Osmangazi Belediyesi Sukaypark Tesisleri bünyesinde çocuklara kazandırılan Su Oyunları Parkının açılışı renkli görüntülere sahne oldu.Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan Su Oyunları Parkı'nda su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun yer alıyor. 660 metrekare alan üzerine inşa edilen park, çocuklar için ideal şartlarda hizmet sunuyor.Urfa‘da çocuklar yaz aylarında, özellikle 65 derecelere kadar ulaşılan sıcaklıklarda serinlemek için sulama kanalarına girmeyi tercih ediyor.Su kanallarına giren çocuklar yüzme bilmedikleri ve su kanallarında yer yer oluşan akıntılara kapılarak, ne yazık ki ya boğulma tehlikesi geçiriyor ya da canlarını kaybediyor.Urfa’da bu gibi tehlikeli önlemek için çocukları sosyal aktivitelere yönlendirilmesi gerekir. Bu sosyal aktivitelere en iyi örneklerden bir tanesi de Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren su oyunları parkıdır.Urfalılar olarak yetkililerden talebimiz bu tarz su oyun parklarının Urfa’da açılmasıdır. Hem çocukların sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak hem de ekonomik olarak şehrimize katkı sağlayacaktır.