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Bu haber 10 Ağustos 2018 13:01:40 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'ya Su Oyunları Parkı

Türkiye’nin birçok kentinde açılan su parklarının, Urfa’da yapılması için vatandaşlar, yetkililerden talepte bulundu.

Urfa'ya Su Oyunları Parkı

Şanlıurfa’da sıcaklıkların 65 derecelere çıkmasıyla beraber vatandaşlar serinlemek için suya ihtiyaç duyuyorlar.
 

Urfa’da Neden Yok

Türkiye’nin birçok kentinde hizmete giren su parkları Şanlıurfa’da yok. Vatandaşlar, son olarak Bursa Osmangazi’de açılan su parkının Urfa’da da açılmasını talep etti. Osmangazi Belediyesi Sukaypark Tesisleri bünyesinde çocuklara kazandırılan Su Oyunları Parkının açılışı renkli görüntülere sahne oldu.
 

Yeni Açılan Parkta 20 Çeşit Su Oyunu Var

Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan Su Oyunları Parkı'nda su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun yer alıyor. 660 metrekare alan üzerine inşa edilen park, çocuklar için ideal şartlarda hizmet sunuyor.
 

Urfalı Çocuklar Sulama Kanallarını Tercih Ediyor

Urfa‘da çocuklar yaz aylarında, özellikle 65 derecelere kadar ulaşılan sıcaklıklarda serinlemek için sulama kanalarına girmeyi tercih ediyor.
Su kanallarına giren çocuklar yüzme bilmedikleri ve su kanallarında yer yer oluşan akıntılara kapılarak, ne yazık ki ya boğulma tehlikesi geçiriyor ya da canlarını kaybediyor.
 

Urfa’da Da Su Oyun Parkları Açılsın

Urfa’da bu gibi tehlikeli önlemek için çocukları sosyal aktivitelere yönlendirilmesi gerekir. Bu sosyal aktivitelere en iyi örneklerden bir tanesi de Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren su oyunları parkıdır.

Urfalılar olarak yetkililerden talebimiz bu tarz su oyun parklarının Urfa’da açılmasıdır. Hem çocukların sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak hem de ekonomik olarak şehrimize katkı sağlayacaktır.

 
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