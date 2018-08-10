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Bu haber 10 Ağustos 2018 12:20:51 Tarihinde eklenmiştir.

Yıldık, Tedaş ve DSİ ile Toplantı Yaptı

Ak Parti Akçakale ilçe Başkanı İbrahim Yıldık, DSİ ile toplantı yaptı.

Yıldık, Tedaş ve DSİ ile Toplantı Yaptı

Ak Parti Akçakale ilçe Başkanı İbrahim Yıldık, DSİ ile yaptığı toplantıda Dicle Elektrik ile ilgili kararlar aldığını belirterek şunları ifade etti,
 
“Sulama birliklerin enerji sorununu milletvekillerimizle birlikte Tedaş ve DSİ ile yaptığımız toplantı neticesinde Dicle elektrikle mutabakata vardık.”
 


 
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