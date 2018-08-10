Otobüste Dayak Yiyen Çocuk Hakkında Önemli Gelişme

Bilici, Dayak Yiyen Çocuğu Ziyaret Etti

Urfa Barosu Başkanı Suç Duyurusunda Bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, simit satarken otobüs şoföründen dayak yiyen çocuğun ailesini ziyaret etti.AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici, Eyyubiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barış Demir ve Sosyal Hizmet Merkezi personelleri ile birlikte, simit satarken otobüs şoföründen dayak yiyen çocuğun ailesini ziyaret etti.Aile ile görüşen AÇSH İl Müdürü Bilici, Ailenin yanında olduklarını, kurum avukatları aracılığı ile konuyu takip ettiklerini söyledi.Öte yandan olayın gündeme düşmesiyle tepkilere neden olan otobüs şoförü hakkında işlem yapılması için birçok vatandaş yetkililerden talepte bulunuldu. Durum üzerine Şanlıurfa Barosu Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, “Küçük çocuğu kemerle döven şahıs hakkında baro olarak suç duyurusunda bulunduk. Olayın takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.