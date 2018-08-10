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Bu haber 10 Ağustos 2018 11:13:58 Tarihinde eklenmiştir.

Perçi, Birecik’te Açılan Oteli Hizmete Sundu

Birecik’te 2017 yılında yapına başlanan otel Seyr-i Fırat misafirlerini ağırlamaya başladı

Perçi, Birecik’te Açılan Oteli Hizmete Sundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Proje Ofisi organizatörlüğünde Birecik Belediye İşhanı’ndaki binada bulunan 4.kat, Otel Seyr-i Fırat olarak düzenlendi.
 

Kursiyerler İstihdam Ediliyor

Birecik’e hizmette sınır tanımayan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, vatandaşlara hizmetlerin en iyisini sunmaya devam edeceğiz derken şu yorumda bulundu, “Açılan Seyr-i Fırat otel ile Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) Kat Hizmetleri Kursunu bitiren kursiyerler bu otelde istihdam ediliyor olması ve otelin gelirinin yardıma muhtaç kişiler için kullanılması Otel Seyr-i Fırat’ı farklı kılan özelliklilerin başında geliyor.”
 

Fırat Nehri Manzaralı Otel

“Otel Seyr-i Fırat’ta, 3 suit ve 13 standart oda olmak üzere toplam 16 oda yer alıyor. Odaların 8’i Fırat Nehri manzaralıdır. Otelde klima, led tv, minibar, çalışma alanı, duş- banyo, sıcak su, wi-fi bağlantısı ve sabah kahvaltısı gibi hizmetler de verilmektedir. Ayrıca otelimizde konuklarımızın hobilerini gerçekleştirebileceği aktiviteler de yer almaktadır.” dedi.





 
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Perçi, Birecik’te Açılan Oteli Hizmete Sundu
Perçi, Birecik’te Açılan Oteli Hizmete Sundu
Birecik’te 2017 yılında yapına başlanan otel Seyr-i Fırat misafirlerini ağırlamaya başladı
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