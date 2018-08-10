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Bu haber 10 Ağustos 2018 09:19:34 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Sulama Kanallarında Boğulmalar Arttı, Ertürk Uyardı

Şanlıurfa’da hava sıcaklıklarının 65 dereceye kadar çıkması ile beraber serinlemek isteyen vatandaşlar, özellikle çocuklar sulama kanallarını tercih ediyor. Boğulma vakalarının sıkça yaşandığı yaz aylarında vatandaşların çocukları su sporlarına yönlendirmesi ve eğitim almaları konusunda uzmanlar uyarıyor.

Urfa’da Sulama Kanallarında Boğulmalar Arttı, Ertürk Uyardı

Yaz aylarının kurak geçtiği şehrimizde hava sıcaklıkları da 65 dereceyi gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmanın neredeyse imkansız olduğu Urfa’da vatandaşlar serinlemek için alternatifler arıyor. Bu alternatiflerden bir tanesi de sulama kanalları…
 

Boğulma Vakaları Artıyor

Yaz tatili olması dolayısıyla vakitlerini evde geçiren gençler, sosyal aktivite yetersizliğinden soluğu sulama kanallarında alıyor. Bölgemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasından dolayı sulama kanalları ve göllerde ki boğulma vakası ne yazık ki artmaktadır. Çok iyi yüzme bilenler dahi gizli akıntıdan dolayı sulama kanallarında boğuluyor ya da boğulma tehlikesi atlatıyor.
 

Çocuklar Yüzme Dersi Almalı

Su kanallarında boğulma vakalarının artmasıyla beraber uyarıda bulunan vatandaşlar, çoucukların ve gençlerin yüzme dersine yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. özellikle urfa’da yetersiz bir alan olarak algınan bu alanda eğitim veren yüzme antrönerleri ve profesyonel eğitmenler mevcut.
 

Şanlıurfa Su Sporlarında Tarih Yazmış

Şanlıurfa tarihinde yazılı kaynaklara göre 1960-1970 yılları Sutopu ve yüzme branşları da altın çağını yaşamış. Kaynaklarda Balıklıgöl de bulunan Halil-ül Rahman ve AynZeliha göllerinde Sutopu ve yüzme müsabakaları yapıldığı görülüyor. 1964 yıllarında AynZeliha gölünde yapılan Adanademirspor müsabakasında taraftarın aşırı yoğunluğundan gölde bulunan köprü çöktüğü de biliniyor. Sayısız başarılara imza atan sutopu ve yüzme branşları 1972 yılında Balıklıgöl’de yüzmenin yasaklanmasından sonra çöküşe geçmiştir.
 

Gerekli Alt Yapıyı Oluşturuyoruz

Sutopu Şanlıurfa İl Temsilcisi Özkan ERTÜRK konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti,
“Şanlıurfa tarihinde sayısız başarılar barındıran Sutopu ve yüzme branşlarına yetenekli çocuklarımızı, gençlerimizi antrenör arkadaşlarımız, lisanslı sporcu yapılıp şehrimizi temsil etmeleri için takımlara yönlendiriyorlar. Şanlıurfa’yı Sutopu ve yüzmede Su Sporları merkezi yapmak için gerekli alt yapıyı oluşturma gayretindeyiz.”
 
 

Boğulma Sessiz Gerçekleşen Bir Ölümdür

Ertürk, boğulmaların önüne geçilmesi için tavsitelerde bulundu. Ertürk,
“Unutulmamalıdır ki boğulmalar sessiz gelişen bir ölümdür, çok kısa sürede gerçekleşir. Boğulmaların önüne geçebilmek için cankurtaranlı havuzları ya da güvenlik önlemlerinin alındığı yüzme alanlarını tercih etmek gerekir. Ayrıca bu güvenlikli yüzme alanları sayesinde çocuklarımızı, gençlerimizi su sporlarına yönlendirme şansına da sahip olmaktayız. Geçmişi başarılarla dolu olan branşlarımızı tekrardan şahlandırmak için proje ve alt yapı girişimlerimiz devam etmektedir. Çocuklarımız yeteneklerini sulama kanallarında değil tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde güvenlikli yüzme alanlarında sergilemesi temennisiyle içerisindeyiz.” İfadelerini kullandı.



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